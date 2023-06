Treffpunkt für Angehörige psychisch Kranker in Bad Arolsen

Von: Armin Haß

Zum Neustart der Gruppe Angehöriger psychisch Erkrankter lädt Nicol Döhring im Treff-Punkt Bad Arolsen ab Ende Juni ein. © Armin Haß

Das Leben mit psychisch erkrankten Angehörigen bedeutet große Herausforderungen, kann oft das eigene Leben umkrempeln. In einer Angehörigengruppe beim Treffpunkt Bad Arolsen finden Betroffene Gesprächspartner, mit denen sie sich austauschen, frei reden und Rückhalt finden können.

Bad Arolsen – zum Gesprächskreis wird wieder am 27. Juni um 18.30 Uhr in die Große Allee 16 eingeladen. Nach dreijähriger, pandemiebedingter Pause formiert sich die Angehörigengruppe neu. Die Leitung übernimmt die beim Treffpunkt tätige Mitarbeiterin Nicol Döhring.

Eine Mutter, die seit Jahren unter der psychischen Erkrankung ihres erwachsenen Sohnes leidet, war bereits in einem früheren Gesprächskreis und bezeichnet die Zusammenkünfte als wichtig und kraftspendend. Im Gespräch mit der WLZ skizziert die Frau, die anonym bleiben will, die Probleme, die durch die psychische Erkrankung des Sohnes verursacht werden.

Mehr Gleichgewicht ins Leben bringen

Extreme emotionale Schwankungen kennzeichnen das Leiden des Mannes. „Mal ist er zu mir lieb, dann ist er wieder aggressiv“, berichtet die Mutter. Er habe sie bei der Arbeit bedrängt oder sie nach Hause verfolgt. Von tätlichen Angriffen berichtet sie nicht, doch auch diese Formen von Aggressionen und der Wechsel der Gemütszustände sind starke Belastungen. Inzwischen versucht die Frau, mithilfe eines Therapeuten selbst wieder etwas Gleichgewicht in ihrem Leben zu bekommen. Der alleinlebende Sohn indessen lehnt jegliche Therapie für sich ab.

Sie ist mittlerweile zu dem schwierigen Entschluss gekommen, sich von dem Sohn zu lösen. Ein kompliziertes Unterfangen, denn es bleibt allen hässlichen Zwischenfällen zum Trotz der Sohn, mit dem sie emotional verbunden ist. Doch sie hat gelernt, dass eine Loslösung von ihm für sie die beste Lösung ist.

Therapie als wichtige Säule im Leben

Das zu lernen und gefühlsmäßig mit sich zu vereinbaren, ist ein schwieriger Prozess, bei dem die professionelle Hilfe in der Therapie eine wichtige Säule in ihrem Leben ist. Eine wichtige Hilfe ist ihr in den vergangenen Jahren die Angehörigengruppe geworden.

Dass sich wieder ein neuer Gesprächskreis beim Treffpunkt bildet, darüber freut sie sich. Wichtig ist ihr, dass sie selbst entscheidet, wie sie mit ihren Problemen umgeht. Therapie und Gespräche mit weiteren Angehörigen in ähnlich belastenden Situationen sind für sie gleichwohl wichtige Stützen.

Teilnehmer fühlen sich gestärkt

In den Gesprächen habe sie gelernt, dass sie nicht allein ist mit diesen Problemen, sondern andere mit ähnlichen Konflikten umzugehen haben.

„Die Besucher dieser Treffen fühlen sich gestärkt und lernen, besser mit den Problemen umzugehen“, ist Nicol Döhring überzeugt. Jeder und jede könne sein oder ihr Thema mitbringen und ansprechen. Es sei auch in Ordnung, wenn Teilnehmer einfach nur zum Zuhören kommen - oder vielleicht ein Einzelgespräch suchen.

Gesprächskreis startet Ende Juni

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Psychosozialen Zentrum Punkt, Mitglied im Kreisverband der Treffpunkte, bieten psychisch Erkrankten professionelle Unterstützung im Rahmen der gemeindenahen Versorgung, richten ihren Blick aber auch auch die Lage der Angehörigen.

Ab 27. Juni findet wieder jeden letzten Donnerstag im Monat ab 18.30 Uhr der Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankenkungen statt. Auskunft bei Nicol Döhring, Telefon: 05691/628150. (Armin Haß )