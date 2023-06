Turner an den Pumpen: Vorläufer der Arolser Feuerwehr

Von: Elmar Schulten

Löschübung auf dem Schlosshof: Bei den Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum 300 Jahre Arolsen wurde 2019 eine historische Handdruckpumpe in Aktion gezeigt. Archivfoto: Elmar SChulten © Elmar Schulten

Die Feuerwehrkameradschaft feiert vom 23. bis 25. Juni ihr 150-jähriges Bestehen. Geplant sind ein Kommersabend in der Fürstlichen Reitbahn, ein Großer Zapfenstreich auf dem Hof des Residenzschlosses und ein Tag der offenen Tür im Stützpunkt.

Bad Arolsen – Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Arolsen wurde am 24. Oktober 1873 gegründet. Doch die Anfänge des Löschwesens reichen bis zu der 1865 gegründeten Turnerfeuerwehr zurück, die immerhin mit einer Druckspritze, den erforderlichen Schläuchen und mit zehn Feuerlöscheimern ausgerüstet war.

Diese Turnerfeuerwehr kam in ihrer sechsjährigen Geschichte zweimal zum Einsatz: Das in der Nachbargemeinde Rhoden im Sommer 1873 ausgebrochene Großfeuer, bei dem 45 Häuser eingeäschert wurden, war wohl der Anlass zur Gründung einer freiwilligen Feuerwehr in Arolsen: Ein Vorstand wurde gewählt und aus dem Nichts wurde eine Wehr mit 46 Mitgliedern aufgebaut. Die ersten Uniformen bestanden aus weißen Leinenblusen mit rotem FF auf der Brust, einer Mütze und einem Gurt.

Intensiv geübt, bis die Druckstange zerbrach

Nach einem Vertrag mit der fürstlichen Domänenkammer konnten deren Geräte, bestehend aus einer Heidelberger Handspritze und drei tragbaren Hausspritzen bei einem Brand in der Stadt benutzt werden. Bei einem Brand im Schloss unterstand die Wehr der Fürstlichen Bauverwaltung, beim Schutz der Einrichtungsgegenstände aber dem Fürstlichen Hofmarschallamt. Die technische Leitung blieb jedoch beim Kommandanten der Feuerwehr.

Die Chronik der Feuerwehr erzählt naturgemäß von vielen Trockenübungen und heißen Einsätzen, nicht selten unter Lebensgefahr. Deshalb war es auch immer wichtig, die Ausrüstung möglichst auf dem neusten Stand der Technik zu halten. Interessant in diesem Zusammenhang, dass eine im Mai 1911 von der Firma Magirus gelieferte Saug- und Druckspritze so eifrig ausprobiert wurde, dass die Druckstange zerbrach.

Erstes Fahrzeug war untermotorisiert

Nach dem Ersten Weltkrieg musste die Wehr zunächst jegliche Tätigkeit einstellen, weil zu viele Männer gefallen oder verwundet waren. Erst im Juni 1919 wurde erstmals wieder eine Versammlung einberufen. 14 Kameraden nahmen damals wieder den Dienst in der Feuerwehr auf.

Einen Wendepunkt in der Geschichte der Feuerwehr stellte die Motorisierung dar: Das erste Fahrzeug war aber untermotorisiert und für das bergige Gelände rund um Arolsen zu schwach, sodass schon bald die Anschaffung einer stärkeren Spritze mit stärkerem Motor erfolgte.

Frauen mussten die Reihen auffüllen

Von den Nationalsozialisten wurden die Feuerwehren gleichgeschaltet. Durch Gesetz vom 27. November 1939 verloren die freiwilligen Feuerwehren ihren Vereinscharakter und galten als Hilfspolizeitruppe.

Im Zweiten Weltkrieg wurden 19 Kameraden eingezogen, der Brandschutz war nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grunde wurden 19 weibliche Hilfskräfte in den Dienst der Feuerwehr gestellt. Im Einsatz haben diese Frauen tapfer ihren Mann gestanden.

Frauen mussten die Lücken schließen, die durch die Einberufung von Arolser Feuerwehrleuten an der Front entstanden waren. Das Foto von 1939 entstand auf dem Königsberg und zeigt Frauen, die den Umgang mit feuerwehrtechnischem Gerät trainieren. © WLZ-Archiv

In den kommenden Jahren wurden sehr viele Einsätze in dem von Luftangriffen heimgesuchte Kassel gefahren. Das 75-jährige Stiftungsfest feierte die Arolser Feuerwehr am 9. Oktober 1948 im Hotel zum Adler. Kurz nach dem Krieg war der Mitgliederstand der Feuerwehr so niedrig, dass über eine Pflichtfeuerwehr nachgedacht wurde.

Löschfahrzeug zur Einsatzstelle gezogen

Durch gezielte Werbung kamen jedoch bald wieder neue Mitglieder in die Wehr. Es konnte sogar ein eigener Spielmannzug ins Leben gerufen, der im Mai 1953 erstmals auftreten konnte.

Der alte Flader, das erste Einsatzfahrzeug, wurde im Laufe der Jahre immer unzuverlässiger. Manchmal musste das Einsatzfahrzeug sogar zur Brandstelle gezogen werden. Deshalb wurde 1958 einer ein LF 8 Hanomag der Firma Metz angeschafft.

Löschtechnik immer professioneller

Vor dem Eintreffen eines neuen TLF 16 wurde die Arolser Feuerwehr im Januar 1971 mit einem Großbrand konfrontiert, der auch Einfluss auf die Stadtentwicklung hatte: Bei Schweißarbeiten am Neuen Schloss in der Großen Allee, das zu einem Hotel umgebaut werden, entstand ein Schwelbrand, der sich zu einem Großfeuer entwickelte.

In den folgenden Jahrzehnten wurden der Brandschutz und die allgemeine Hilfeleistung immer professioneller organisiert. Die Ausrüstung und die Ausbildung wurden immer besser. 1988 wurde ein neues Drehleiterfahrzeug für 640.000 Euro angeschafft, das 20 Jahre später wieder durch ein modernes ersetzt wurde.

Einsatzabteilung mit 70 Feuerwehrleuten

Irgendwann war das Feuerwehrhaus in der Rauchstraße zu klein geworden, sodass ein Neubau im Mengeringhäuser Feld in Angriff genommen und im Juli 1988 bezogen wurde.

Heute verfügt die Arolser Feuerwehr über eine gut ausgebildete Einsatzabteilung mit rund 70 Feuerwehrleuten, die sich bei Großfeuern, Autounfällen und anderen schwierigen Situationen immer wieder als zuverlässige und professionelle Retter in der Not erweisen. Im Juli 2021 machte ein dreitägiger Starkregen den bisher längsten Einsatz in der Geschichte der Arolser Feuerwehr notwendig: Insgesamt mussten dabei 216 Einsatzstellen abgearbeitet werden. (Elmar Schulten)