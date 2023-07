Twistesee ist ein Multitalent

Feierstunde und Bürgerfest zum Staudamm-Jubiläum

+ © Elmar Schulten Laue Sommernacht am Twistesee-Strandbad: Mit viel Musik, Speisen und Getränken wurde am Twistesee gefeiert. © Elmar Schulten

Als echtes Multitalent hat Bürgermeister Marko Lambion den Twistesee bezeichnet, dessen Staudamm vor 50 Jahren begonnen wurde. Bei einer Feierstunde im Café im See stellte Lambion fest, dass das Bauwerk und der See nicht nur dem Hochwasserschutz diene, sondern auch dem Tourismus und der Naherholung.

Bad Arolsen - Am Twiste-Vorstau sei zudem ein bedeutendes Natur- und Vogelschutzgebiet entstanden, ein Rast- und Brutgebiet, an dem schon mehr als 190 unterschiedliche Vogelarten gesichtet wurden.

Landrat Jürgen van der Horst sinnierte, dass ein ähnliches Infrastrukturprojekt heute wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Weg gebracht werden könne, weil die notwendigen Grundstückskäufe, Planverfahren und Finanzierungen alle viel komplizierter geworden seien.

Vor schwereren Folgen bewahrt

Dabei sein das Thema Hochwasserschutz heute genauso aktuell wie vor 50 Jahren. Mit Blick auf den Starkregen mit Überschwemmungen in Nordwaldeck vor zwei Jahren warf der frühere Bürgermeister von Bad Arolsen die Frage auf: Was wäre wohl ohne den Twistesee passiert?

+ Feier zum 50-jährigen Jubiläum des Spatenstichs für den Bau des Twistesee-Staudamms. Mit dabei: die vier Bürgermeister der nordwaldeckischen Kommunen sowie Ex-Bürgermeister Dr. Günter Welteke und Landrat Jürgen van der Horst. © Elmar Schulten

Heute könne man dankbar feststellen, dass der Dreiklang aus Hochwasserschutz, Naturschutz und Tourismus in vorbildlicher Weise gelungen sei. Dazu habe auch die eigenmächtige, aber mutige Entscheidung des damaligen Bürgermeister Dr. Günter Welteke beigetragen, die geklärten Abwässer der Kläranlage Twiste in einer Kanalleitung um den See herumzuleiten. Manchmal müsse man einfach voranmarschieren und ein strenges Gespräch mit der Aufsichtsbehörde in Kauf nehmen. Heute seien sich alle einig, dass der Bau des Kanals die richtige Entscheidung gewesen sei.

Heinrichsflut war der Auslöser

Als Vorsitzender der Verbandsversammlung des Hessischen Wasserverbands Diemel erinnerte Verbandsvorsteher Thomas Ackermann daran, dass die sogenannte Heinrichsflut des Jahres 1965 Anlass für den Bau des Twistesees gewesen sei. Damals habe man von einem „schwarzen Freitag für Waldeck“ gesprochen. Vieles, was damals in Ostwestfalen, Nordhessen und Teilen von Thüringen passiert sei, sei heute vergessen.

Hochwassermarken entlang der Diemel seien aber immer noch mahnende Erinnerungen an das verheerende Hochwasser, das sich jederzeit infolge starker Regenfälle wiederholen könne. Damit dies nicht geschehe, seien Rückhaltebauwerke wie der Twistestaudamm und vor wenigen Jahren ein weiterer Staudamm bei Ehringen gebaut worden.

See der vielen Möglichkeiten

Der Landtagsabgeordnete Jan-Wilhelm Pohlmann bestätigte, dass durch den Twistesee beim Hochwasser vor zwei Jahren Schlimmeres verhindert worden sei. Der See sei ein touristisches Juwel mit seinen naturnahen Hügeln auf der einen Seite und der asphaltierten Promenade auf der anderen Seite.

Bundestagsabgeordneter Armin Schwarz bekräftigte, dass das Großprojekt von damals zu einem Juwel für die Region geworden sei. Mit dem See verknüpften sich für die Bewohner der Region viele schöne Erlebnisse. Hier können man schwimmen, surfen, tauchen, Leistungssportbetreiben und wandern. Der Bau des Sees habe landwirtschaftliche Existenzen zum Umzug gezwungen. Es seien aber auch neue Existenzen begründet worden.

Das bestätigte auch der langjährige Ortsvorsteher von Wetterburg, Gerd Frese: Er habe als kleiner Junge den ersten Spatenstich miterlebt und wisse, wie wichtig der See und der Wohnmobilhafen für die Gastronomie im Dorf sei. (Elmar Schulten)