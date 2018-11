Unaufmerksam und zu geringer Abstand: Auffahrunfall in Bad Arolsen

Unachtsamkeit und ein zu geringer Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug: Beides führte am Samstagvormittag zu einem Auffahrunfall in Bad Arolsen.

Nach Polizeiangaben war gegen 11.35 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 93 musste der Twistetaler verkehrsbedingt halten. Das übersah der nachfolgende Fahrer (18) aus Waldeck in seinem Kleintransporter und fuhr in das Heck des vor ihm haltenden Autos.

An dem Transporter entstand ein Schaden von 4000 Euro. Der Schaden an dem Auto des 31-Jährigen wird mit 1500 Euro angegeben.

Verletzt wurde niemand.