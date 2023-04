Vier Nachbarstädte starten grenzüberschreitenden Radweg an Diemel und Twiste

Von: Elmar Schulten

Teilen

Gemeinsam für die grenzüberschreitende „Diemel-Twiste-Runde“: von links Diemelstadts Erster Stadtrat Dieter Oderwald, Radwegeplaner Karl-Heinz Fleischhäcker, der Arolser Tourismus-Leiter Tobias Rückschloß, Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf mit seinem Mobilitätsbeauftragten Jan Kolditz, Volkmarsens Erster Stadtrat Thomas Viesehon, Bad Arolsens Bürgermeister Marko Lambion und Benjamin Mielke (Stadt Volkmarsen). © Elmar Schulten

BadArolsen – Die Nachbarstädte Diemelstadt, Warburg, Volkmarsen und Bad Arolsen verstärken ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Tourismuswerbung und präsentieren gemeinsam die „Diemel-Twiste-Runde“.

Der neue, rund 51 Kilometer lange Rad-Rundweg soll Radtouristen die Schönheiten der Grenzregion an Twiste und Diemel näherbringen. Gäste und Einheimische sollen zu Rundfahrten angeregt werden. Im Idealfall verbringen die Radtouristen eine zusätzliche Nacht in der Region und besuchen Restaurants an der Strecke.

Bad Arolsens Bürgermeister Marko Lambion bemühte in diesem Zusammenhang das Bild einer Perlenkette, auf der die historische Altstadt von Warburg, die Stadt am Fuße der Kugelsburg, der Twistesee, das Residenzschloss und die neue fahrradgerechte Ortsdurchfahrt von Rhoden aufgereiht seien.

E-Bike erweitern den Radius

Ähnlich euphorisch äußerte sich auch Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf, der bekräftigte, die Landesgrenze dürfe nicht länger als Hürde wahrgenommen werden. Eine einheitliche Beschilderung solle es den Gästen leicht machen, sich zu orientieren.

Volkmarsens Erster Stadtrat Thomas Viesehon erinnerte daran, dass das Wasser aus Twiste und Diemel die Menschen in der Region schon immer verbunden habe: „Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen.“ . Fahrräder mit Elektrounterstützung erweiterten den Radius der Gäste. Das gelte es nun in der gemeinsamen Tourismuswerbung zu nutzen.

Strecke erkundet und dokumentiert

Aus Sicht der Diemelstadt bekräftigte Erster Stadtrat Dieter Oderwald: „Wir sind froh, dass der Stadtteil Rhoden in den Radrundweg eingebunden wurde. Die neue Lebensqualität in der Landstraße wird bestimmt auch bald die eine oder andere Einkehrmöglichkeit schaffen.“

Die Idee zum Diemel-Twiste-Rundweg hatte 2021 Karl-Heinz Fleischhäcker, der auch schon an der Entwicklung des Diemelradweges beteiligt war, der inzwischen mit einem fünften Stern ausgezeichnet wurde. Er war es auch, der die genaue Streckenführung der Diemel-Twiste-Runde festlegte, für jedem Streckenabschnitt Verbesserungsvorschläge unterbreitete und die Standorte für die Beschilderung festlegte.

Schilder sind bestellt - Einbau dauert noch

Warburgs Mobilitätsbeauftragter Jan Kolditz hat auf der Grundlage dieser Daten rund 200 Pfeilwegweise, 300 Zwischenwegweiser und 100 Routeneinschub-Schilder bestellt. Diese sollen „noch im Laufe des Sommers“ angefertigt, ausgeliefert und entlang der Strecke montiert werden. So lange müssen sich die Radwanderer noch gedulden oder sich schon einmal mit einer Karten-App selber auf den Weg von Warburg über Wormeln und Gemete nach Volkmarsen machen.

Von dort geht es weiter über Külte zum Twistesee, an Strandbad und Golfplatz vorbei zum Remmeker Feld, wo der erste sportliche Anstieg zur Stadt Bad Arolsen beginnt. Am Schoss vorbei geht es über Helsen nach Schmillinghausen und weiter nach Rhoden. Laubach und Wethen sind die nächsten Stationen, bevor es bei Germete wieder über die Diemel und zurück nach Warburg geht.

51,2 Kilometer, 470 Höhenmeter sind mit dem E-Bike ein Klacks, aber auch mit reinem Muskelantrieb durchaus an einem Tag zu schaffen. (Elmar Schulten)