Warnung vor extremer Waldbrandgefahr in Nordwaldeck

Von: Elmar Schulten

Die Arolser Feuerwehren wurden am Dienstag zweimal zu Vegetationsbränden alarmiert.(Symbolbild). © Konstantin Mennecke/Kreisfeuerwehr Northeim/nh

Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Meyer warnt angesichts der anhaltenden Trockenheit vor Wald- und Vegetationsbränden.

Bad Arolsen – Am Dienstag,13. Juni, hätten die Feuerwehren aus Mengeringhausen und Bad Arolsen zunächst ein Feuer in einem Garten in der kleinen Brunnenstraße und dann einen Flächenbrand am Bahndamm in Mengeringhausen löschen müssen.

Es sei unverantwortlich, derzeit mit Feuer Unkraut bekämpfen zu wollen. Bei Spaziergängen im Wald solle aufs Rauchen verzichtet werden. Außerdem bittet der Stadtbrandinspektor darum, Rauchentwicklung im Wald schnellstmöglich unter 112 zu melden. (Elmar Schulten)