Warteliste der Arolser Tafel soll schrumpfen

Spenden und weitere Helfer willkommen

+ © privat Die ehrenamtlichen Helfer der Bad Arolser Tafel bilden ein großes Team. Dennoch werden für die Ausweitung der Öffnungszeiten noch weitere Helfer gesucht. © privat

Die Arolser Tafel in der Teichstraße versorgt mit ihren Lebensmittelspenden 120 Bedarfsgemeinschaften, die meist mehrere Familienangehörige umfassen. Die Warteliste ist lang, wie Bianca Völkel vom Gemeindebüro der Arolser Kirchengemeinde berichtet.

Bad Arolsen - Um diese Warteliste zu verkürzen, sollen die Öffnungszeiten verlängert werden. Dazu benötig das ehrenamtliche Helfer-Team weitere Mitarbeiter.

Für die Vorbereitung der Laden-Öffnung sind vormittags zwei bis drei zusätzliche Helfer nötig. Für die Verteilung am Nachmittag werden noch mal vier bis fünf Freiwillige zusätzlich gesucht.

Ökumenische Inititative

Wer sich für die gute Sache engagieren möchte, sollte sich unter Telefon 05691/3337 im Gemeindebüro melden. Direkte Ansprechpartnerin ist Heidi Klanke, Tel. 0160/8091465. Per Mail ist das Büro unter dieser Adresse erreichbar: kirchenbuero.arolsen-land@ekkw.de

Die Arolser Tafel ist eine ökumenische Initiative der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde, der katholischen Kirchengemeinde und die Freien evangelischen Gemeinde. Die Trägerschaft liegt aber beim evangelischen Kirchenkreis Twiste-Eisenberg.

Berechtigugnsscheine im „badz“

Unter Aufsicht von Dekanin Eva Brinke-Kriebel sammeln die ehrenamtlichen Helfer Lebensmittelspenden in den Supermärkten der Region und in Bäckereien ein. Im Tafelladen in der Teichstraße werden die Lebensmittel dann immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr an Bedürftige abgegeben.

Wer bedürftig ist, kann sich um einen Berechtigungsschein bemühen, der im Bad Arolser Diakoniezentrum (badz) am Kirchplatz ausgestellt wird. Dazu müssen amtliche Bescheide über Arbeitslosengeld II, Grundsicherungsbezug oder Leistungen nach dem Asylbeweberleistungsgesetz vorgelegt werden.

Auch Obst und Gemüse aus eigenem Garten willkommen

Die Arolser Tafel wurde 2006 gegründet und ist nach mehreren Umzügen jetzt im Haus Teichstraße 1 angekommen. Hier können mittwoch vormittags auch private Lebensmittelspenden abgegeben werden.

Im Sommer und Herbst kommen hier Obst und Gemüse aus privaten Gärten an, aber auch selbst gemachte Marmeladen. Alle Spenden sind willkommen.

Geldspenden verbucht das Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg mit dem Verwendungszweck Tafel Bad Arolsen unter der IBAN DE31 5206 0410 0001 1001 06. (Elmar Schulten)