WLZ-Gespräch mit Digital-Ministerin Prof. Kristina Sinemus: „Schneller Corona-Impfstoff durch KI"

Von: Elmar Schulten

Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus war während der Viehmarkttage wieder in ihrer Arolser Heimat und hatte zeit für ein WLZ-Interview. © Elmar Schulten

Von der Digitalisierung erhoffen sich viele mehr Effizienz in Verwaltung und Wirtschaftsleben. Doch es geht nur schleppend voran. Auch deshalb wurde Anfang 2019 ein Digitalisierungsministerium in Wiesbaden geschaffen.

Bad Arolsen – Erste hessische Digitalisierungsministerin ist die in Bad Arolsen aufgewachsene Prof. Kristina Sinemus. Zu Viehmarkt war sie wieder in ihrer alten heimat und hatte zeit für ein Gespräch mit der Waldeckischen Landeszeitung.

Endlich kommt Schwung in den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Nordwaldeck. Die Firma goetel bietet Glasfasertechnik bis in die kleinsten Ortsteile an, unter der Voraussetzung, dass 40 Prozent aller Haushalte eines Stadtgebietes mitmachen. In dieser Situation grätscht ausgerechnet das ehemalige Staatsunternehmen Telekom mit ihren Töchtern hinein und versucht, mit Rosinenpicken die Konkurrenz aus dem Geschäft zu drängen. Das Nachsehen haben am Ende die Menschen in den kleinen Dörfern, die nicht angeschlossen werden. Ist das im Sinne der Landesregierung?

Wir sind in einer Moderationsrolle und versuchen zwischen Kommunen und Richtung Bund zu vermitteln, denn da gehört das Thema hin. Ich habe mit dem Bundesminister Wissing und mit dem Chef der Bundesnetzagentur gesprochen und wir haben uns darauf geeinigt, dass auf Bundesebene eine Monitoring-Stelle eingerichtet wurde. Außerdem habe ich vorgeschlagen, dass wir zudem eine Clearingstelle benötigen. Allen Betroffenen kann ich daher nur raten, sich bei konkreten Überbaufällen an diese Monitoring-Stelle zu wenden. Als Ministerium wollen wir flächendeckend FTTH (Glasfaser in jedes Haus) nach dem Grundsatz ‚Markt vor Staat’.

Was hat denn das Land Hessen unternommen, um die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen?

Hessen ist gut unterwegs. Wir haben Anfang des Jahres über 208 OZG-Leistungen erfüllt. Im Ländervergleich liegen wir damit auf Platz drei. Wir spielen also ganz vorne mit, was die OZG-Umsetzung betrifft. Außerdem haben wir in Hessen ein Breitbandportal eingerichtet. Das heißt: von Beantragung bis zur Bescheiderteilung des Ausbaus sind wir voll digital. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, weil wir dabei Zeit und Ressourcen sparen. Ein Antrag wird jetzt statt in drei Monate in der Regel in wenigen Tagen bearbeitet.

Das klingt gut. Aber die Realität sieht so aus: Die Genehmigung für den Breitbandanschluss im Gewerbegebiet Söllinge in Mengeringhausen hat sieben Jahre gebraucht. Jetzt werden aber noch einmal sieben Monate für die Ausführungsplanung fällig, weil dabei auch die Lage anderer Kabel und Rohrleitungen berücksichtigt werden müssen. Da gibt es scheinbar noch viel Verbesserungsbedarf.

Ja, das stimmt, aber wir sind auf einem guten Weg die Genehmigungsprozesse zu digitalisieren und somit die Rahmenbedingungen für den Ausbau zu verbessern. Neben dem OZG-Breitbandportal haben wir unsere Plattform GigaMaP, mit der geprüft werden kann, wie die Leerrohrtrassen für den Glasfaserausbau vor Ort mitgenutzt werden können.

Vor vier Jahren gab es in Wiesbaden noch kein Ministerium für Digitales, was hat sich seit ihrer Ernennung zur Digitalministerin verändert?

Das Ministerium ist im Jahr 2019 mit zwei Mitarbeitern gestartet und mit der Aufgabe, ein Digitalministerium aufzubauen. Mit meinen Berufserfahrungen habe ich überlegt, dass wir ein Querschnittsministerium brauchen. Digitales hat eine Schnittstelle zu jedem Ministerium. Jetzt haben wir 130 Mitarbeitende und eine Budgetverantwortung für rund 1,5 Milliarden Euro, die wir inhaltlich und strategisch steuern. Wir haben nicht nur nahezu allen Schulen gigabitfähig angebunden, sondern mit dem Kultusminister das Schulfach „digitale Welt“ entwickelt. Mit dem Gesundheitsminister haben wir Tablets für Alten- und Pflegeheime oder für Hessens Polizei Diensthandys zur Verfügung gestellt. Das sind die Schnittstellen-Aufgaben.

Aber es gibt doch sicher mehr zu tun, als digitale Endgeräte zu verteilen?

Wir haben in den letzten Jahren massiv die digitale Infrastruktur ausgebaut. Darüber hinaus gibt es drei Themenfelder, die wichtig für die Zukunft sind, für die wir eigene Förderprogramm im Sinne unserer Digitalstrategie aufgebaut haben. Da ist zum einen das Thema „Smart-Region“, wie aus Kommunen Zukunftsorte für mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit werden, gerade im ländlichen Raum. Dafür haben wir 80 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Der zweite Themenkomplex ist die Künstliche Intelligenz KI: Dazu haben wir eine eigene Zukunfts-Agenda geschrieben und bereits umgesetzt. Darunter ein KI-Innovationslabor, von dem auch Start-Up-Unternehmen profitieren. In die Schlüsseltechnologie KI haben wir 100 Millionen Euro investiert, um Beispiele zu nennen.

Der dritte ist die Stärkung der Unternehmen und Start-Ups, mit Distr@l, dem größten Förderprogramm für Digitalisierung, verschaffen wir der Wirtschaft einen Innovationsvorteil.

Das sind wirklich enorme Summen, aber ist da die Gefahr nicht groß, dass das Steuergeld mit der Gießkanne verteilt wird?

Mit der Gießkanne wird bei mir gar nichts verteilt, da wir ganz genau hinsehen, an welchen Stellen noch Geld benötigt wird. Wir sind in Hessen in den KI-Bereichen Mobilität, Finanzen und Gesundheit besonders gut aufgestellt und wollen noch besser werden. Auf europäischer Ebene hat man erkannt, dass wir Reallabore brauchen. In Hessen gibt es das erste Reallabor.

Was habe ich mir darunter vorzustellen?

Ein Reallabor ist ein geschützter Raum, in dem ich KI-Projekte ausprobieren kann. Und wenn diese KI-Anwendung funktioniert, kann ich in die nächste Betriebsstufe gehen. Ich glaube, dass wir uns damit auch als europäischer Leuchtturm entwickeln können.

Beim Thema KI denkt die breite Öffentlichkeit vor allem an ChatGPT, aber wenn das Ministerium von KI spricht, dann ist damit bestimmt etwas ganz anderes gemeint.

Ja, das stimmt. KI ist eigentlich nichts anderes als die Optimierung von Prozessen oder die Neuentwicklung von Produkten mithilfe mathematischer Algorithmen. Ohne KI hätte beispielsweise niemals der Corona-Impfstoff so schnell entwickelt werden können.

Das klingt alles nach einer sehr zufriedenen Bilanz des Ministeriums und der Landesregierung. Wenn die Ministerin aber einmal ganz selbstkritisch überlegt, was in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert hat, was kommt da zutage? Was hätte besser laufen können?

Ich glaube, dass mir das Insider-Wissen über Verwaltungsabläufe an manchen Stellen am Anfang geholfen hätte. Da bin ich mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle nicht immer auf Verständnis gestoßen. Das musste ich mir erst aneignen.

Das Zweite ist, dass ich mir gewünscht hätte, noch viel früher eine Digital-Minister-Konferenz auf den Weg zu bringen, damit wir insgesamt schneller vorankommen. Ich habe unterschätzt, wie lange die Entscheidungsprozesse dauern.

Ansonsten: Wenn man bedenkt, dass es so ein Ministerium bisher nicht gegeben hat und wenn man bedenkt, dass ich eine Quereinsteigerin war, bin ich schon ganz zufrieden, was wir geschafft haben.

Wäre es nicht besser, wenn sich die Verwaltung an das Tempo der Ministerin anpassen würde anstatt umgekehrt?

(lacht) Das stimmt so nicht ganz. Die Verwaltungsprozesse haben durchaus ihren Sinn. Damit geht es an manchen Stellen auch sortierter voran. So haben wir es auch geschafft, dass unsere Förderprogramme vollumfänglich angenommen worden sind: 55 Millionen Euro mit Distr@l, um Hessens Wirtschaft zu stärken, 80 Millionen Euro für smarte Regionen zur Stärkung des ländlichen Raums, 100 Millionen Euro für die Schlüsseltechnologie KI und 320 Millionen Euro für die digitale Infrastruktur, um Hessen zukunftssicher aufzustellen.