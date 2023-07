Zeuge folgt und stellt Randalierer nach Sachbeschädigung in Arolsen

Von: Elmar Schulten

Die Arolser Polizei konnte nach einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle einen Tatverdächtigen ermitteln. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Aufmerksame Zeugen konnten die Polizei in der Nacht auf Sonnabend, 22. Juli, nach einer Sachbeschädigung zu einem Tatverdächtigen führen.

Bad Arolsen - Gegen Mitternacht erhielt die Polizei Bad Arolsen die Mitteilung, dass ein Unbekannter Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen in der Schlesienstraße in Bad Arolsen begangen hat. Am Einsatzort machten mehrere Zeugen auf sich aufmerksam.

Ein Zeuge berichtete, dass er einen lauten Knall gehört habe. Als er nachgeschaut habe, sei ein junger Mann gerade dabei gewesen, eine Scheibe an einem Buswartehäuschen einzuschlagen. Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Tatort.



Verdächtigen ermittelt

Der Zeuge folgte dem Unbekannten und konnte ihn auch kurzzeitig festhalten, bis eine Frau dazu kam. Der Unbekannte und die Frau konnten anschließend weiter flüchten. Aufgrund weiterer Zeugenangaben ergab sich nun ein Tatverdacht gegen einen 21-Jährigen aus Bad Arolsen.



Diesen konnten die Polizeibeamten vor seiner Wohnung antreffen und kontrollieren. Der 21-Jährige bestritt die Sachbeschädigungen. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen, auf ihn wartet aber ein Ermittlungsverfahren wegen den Sachbeschädigungen.



Weitere Zeugen gesucht

Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 2000 Euro, denn an beiden Buswartehäuschen waren Scheiben eingeschlagen und die Mülleimer abgerissen worden.



Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691/97990 zu melden.