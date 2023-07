Wohnungsbaugenossenschaft Arolsen: Ziel ist die Glasfaser in jedem Haus

Von: Elmar Schulten

Glasfaseranschlüsse für jedes Haus: Die Firma goetel hat einen Kooperationsvertrag mit der Wohnungsbaugenossenschaft abgeschlossen. Von links der goetel-Projektleiter Vertrieb, Luzian Hart, Bürgermeister Marko Lambion, Volker Schultze von der Wohnungsbaugenossenschaft, und die goetel-Mitarbeiter Marcus Arlt und Mathias Schwiderski. © Elmar Schulten

Die Wohnungsbaugenossenschaft Bad Arolsen und das Telekommunikationsunternehmen goetel GmbH haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Damit gestattet die Wohnungsbaugenossenschaft der Firma goetel den freien Zugang zu allen 102 Genossenschafts-Wohnhäusern mit insgesamt 670 Wohnungen.

Bad Arolsen – Die Entscheidung darüber, ob tatsächlich jede Wohnung mit Glasfaser eine gigabit-schnelle Leitung erhält, bleibt jedoch den Mietern überlassen. Die müssen nach gründlicher Überlegung jeder für sich entscheiden, ob sie einen solchen Vertrag abschließen möchten.

Die Firma goetel wiederum hat sich dem Magistrat gegenüber verpflichtet, alle Stadtteile flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Einzige Voraussetzung ist, dass in der jetzigen Akquisephase 40 Prozent aller Haus- und Wohnungseigentümer einen Vertrag mit goetel abschließen.

Kupferkabel ein Auslaufmodell?

Aus Sicht von Bürgermeister Marko Lambion ist der Kooperationsvertrag von goetel und Wohnungsbaugenossenschaft ein wichtiger Baustein auf dem Weg Bad Arolsen zukunftssicher zu machen.

Es sei kein Geheimnis, dass das tägliche Datenvolumen, das die Bürger verschicken, immer größer werde. Das Kupferkabel sei vor diesem Hintergrund ein Auslaufmodell. Zum Betrieb der Kupferleitungen werde ungleich mehr elektrische Energie gebraucht als im Glasfasernetz.

Magistrat will flächendeckenden Ausbau

Dem Magistrat sein es wichtig, dass Bad Arolsen mit seinem im Hessenvergleich riesigen Stadtgebiet flächendeckend angeschlossen werde. Lambion: „Wir haben alle potenziellen Anbieter für Glasfaserleitungen in den Magistrat eingeladen, aber nur wenige sind der Einladung gefolgt und nur die Firma goetel hat uns den flächendeckenden Anschluss versprochen.“ Der Magistrat wolle kein Rosinenpicken der lukrativsten Wohngebiete. Es sei nämlich abzusehen, dass die am Ende nicht versorgten Stadtteile mit öffentlichen Zuschüssen doch noch ans Netz gebracht werden müssten. Damit das nicht geschehe, spreche sich der Magistrat für eine Kooperation mit goetel aus.

Abteilungsleiter Marcus Arlt erklärte dazu, ihm sei bekannt, dass Wettbewerber mit Teilangeboten für bestimmte Stadtgebiete versuchten, das Erreichen der 40-Prozent-Quote bei goetel zu unterbinden. In Diemelstadt jedoch sei die Quote deutlich übererfüllt worden, sodass schon sehr bald mit dem flächendeckenden Ausbau begonnen werde.

Büro in der Großen Allee als Anlaufstelle

In Volkmarsen läuft die Akquise-Phase noch bis Ende Juli. In Bad Arolsen hat goetel gerade erst richtig durchgestartet. Dazu stehen Mitarbeiter regelmäßig mit einem Info-Stand am Kirchplatz.

Ab Donnerstag, 10. August, stellt die Wohnungsbaugenossenschaft ihre Räume in der Großen Allee immer donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr als Anlaufstelle für Auskunftssuchende in Sachen Glasfaser zur Verfügung. (Elmar Schulten)