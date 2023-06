Züchter aus Nordhessen treffen sich beim Fohlenchampionat in Bad Arolsen

Von: Elmar Schulten

Freuen sich auf das Fohlenchampionat auf dem Königsberg: Die Pferdezüchter Nadine und Horst Fülling aus Liebenau-Zwergen mit zwei Stuten und ihren Fohlen vor dem Residenzschloss. Mittendrin: Bürgermeister Marko Lambion und Tobias Rückschloss vom Touristik-Service. © Elmar Schulten

Der Pferdezuchtverein Nordhessen richtet am Sonntag, 25. Juni, das 17. große Fohlenchampionat auf dem Königsberg mit Qualifikation zum Deutschen Fohlenchampionat in Lienen aus. Beginn ist um 10 Uhr.

Bad arolsen - Das Richten beginnt mit dem ältesten Stutfohlen um 11.15 Uhr. Es folgen die ältesten Reitponyfohlen und die Hengstfohlen. Insgesamt werden 30 bis 35 Fohlen erwartet. Die Züchter/Aussteller kommen aus Nordhessen, Südniedersachsen und dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Die Stuten werden an der Hand vorgestellt, die Fohlen laufen frei und sollen in den drei Grundgangarten (Schritt, Trab und Galopp) gezeigt werden.

Die Beurteilung der Fohlen erfolgt durch drei Richter unabhängig im offenen Richtverfahren. Die drei Einzelnoten je Richter werden sofort bekannt gegeben.

Arolsen schon lange eine Pfedestadt

Bürgermeister Marko Lambion freute sich bei einer Vorbesprechung mit Rainer Figgen vom Pferdezuchtverein Nordhessen, dass Bad Arolsen wieder Treffpunkt für die Pferdezüchter der Region sein wird. Schließlich sei die Stadt schon seit Jahren mit dem Reitsport und der Pferdezucht verbunden. In Bad Arolsen können sich Fohlen für das Deutsche Fohlenchampionat in Lienen nahe Münster vom 15. bis 16. Juli qualifizieren. Weiterhin werden für die Fohlenauktion des Hannoveraner Verbandes am 4. August in Verden (Aller) Fohlen ausgewählt.

Fohlennennungen sind noch möglich. Informationen und das Nennungsformular sind im Internet abrufbar unter: www.pferdezuchtverein-nordhessen.de (Elmar Schulten)