Zwei Arolser Schulensembles zum Landeskonzert in Wiesbaden eingeladen

Trommelrhythmus und Electro-Sound: Mit einem besonderen Klangexperiment ließ die Musik-AG der Heinrich-Lüttecke-Schule beim Regionalkonzert „Schulen in Hessen musizieren“ das Publikum aufhorchen. Nun wurde die Gruppe mit Musiklehrerin Melanie Prost (links) zum Landeskonzert nach Wiesbaden eingeladen. © Karl-Hermann Völker

Die Big Band der Christian-Rauch-Schule „Smoke Revival Orchestra“ mit ihrem Leiter Werner Sostmann und die Musik-AG der Heinrich-Lüttecke-Schule, geleitet von Melanie Prost, dürfen am Donnerstag, 1. Juni, ab 19 Uhr, im Kurhaus Wiesbaden beim Landeskonzert „Schulen in Hessen musizieren“ als Vertreter der Schulmusik aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg teilnehmen.

Bad Arolsen - Die Schulensembles hatten sich im Februar bei der Regionalbegegnung in Frankenberg vorgestellt (WLZ berichtete) und sind nun vom Bundesverband Musikunterricht (BMU) wegen ihrer sehr individuellen Beiträge ausgewählt worden. Bewusst geht es dabei nicht, wie BMU-Landesbeauftragter Tilman Jerrentrup (Wiesbaden) in seinem Einladungsbrief schreibt, primär um ein Qualitätsurteil, sondern darum, die „verschiedenen Facetten des schulischen Musizierens zu präsentieren“. Dazu gehören auch unterschiedliche Schulformen, Ensemblearten, Altersgruppen und Musikstile.

Aufmerksamkeit erregt hatte bei der jüngsten Regionalbegegnung „Schulen in Hessen musizieren“ in der Frankenberger Kulturhalle, dass zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein Ensemble aus einer Förderschule teilnahm. Und das gleich mit einem sehr experimentellen Perkussions-Projekt und Stücken wie „Fading“ oder „Faded“, rhythmisch präzise gespielt von hoch motivierten Schülerinnen und Schülern auf einer Vielzahl von Instrumenten, darunter Djembé-Trommeln, Bongos, Cajons und Xylophone.

Nachhaltige Begegnung der beiden Ensembles

Innerhalb von nur acht Wochen hatte sich die Musik-AG der Heinrich-Lüttecke-Schule speziell für dieses Frankenberger Konzert aufgestellt und vorbereitet. „Keiner aus der Gruppe hatte vorher jemals ein Instrument gespielt“, berichtete Musiklehrerin Melanie Prost. „Aber alle haben in dem Projekt ganz, ganz viel Rhythmus gelernt!“

Einladung nach Wiesbaden: Auch die Big Band „Smoke Revival Orchestra“ der Christian-Rauch-Schule freut sich über ihre Nominierung zum Landeskonzert „Schulen in Hessen musizieren“ im Juni. © Karl-Hermann Völker

Das, was eigentlich nur kurzfristig geplant war, zeigt musikpädagogisch jetzt schon sehr nachhaltige Wirkung: Big Band und Musik-AG aus Bad Arolsen lernten sich bei der Schulmusik-Regionalbegegnung in Frankenberg kennen und schätzen. Sie beschlossen, weiter in Kontakt zu bleiben und sogar zusammen zu musizieren. Erst recht nun nach ihrer Einladung zum Landeskonzert in Wiesbaden. Werner Sostmann hat bereits Arrangements für einen gemeinsamen Auftritt der jungen Perkussionisten mit seinen Blechbläsern geschrieben.

Wie schön es ist, auf der Bühne Erfolg zu haben

„Die Einladung nach Wiesbaden hat natürlich bei unserer Musik-AG Begeisterung ausgelöst“, freute sich Silke Vosshage, Schulleiterin der Heinrich-Lüttecke-Schule. „Die Schülerinnen und Schüler haben erfahren, was es heißt, in einer selbst gewählten Gruppe zusammenzuarbeiten, in einem Projekt etwas völlig Neues zu lernen und dann sogar auf einer Bühne Erfolg zu haben!“ Dass sich daraus nun auch noch eine integrative Kooperation zwischen Gymnasium und Förderschule entwickelt habe, erfülle sie mit besonderer Freude. (Karl-Hermann Völker)