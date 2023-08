Bad Wildungen: 20 neue Naturparkführer für den Kellerwald

Von: Matthias Schuldt

Teilen

An der Altwildunger „Schwedenschanze“ alias „Busemanns Köppel“, vor einem der schönsten Ausblicke des Naturparks Kellerwald-Edersee, erhielten die neuen Gästeführer ihre Zertifikate. © Matthias Schuldt

20 neue Naturparkführer für die Region Kellerwald-Edersee erhielten am Montagabend an der Altwildunger Grillhütte „Busemanns Köppel“ ihre Zertifikate.

Bad Wildungen – Über 80 Stunden hinweg hatten sie unter Leitung von Naturpädagogin Kerstin Sauermann Wissen über Natur, Kultur und Geschichte erworben und gelernt, wie man es an Gäste am besten vermittelt. Die Übergabe der Urkunden bot zugleich Gelegenheit, die „alten Hasen“ aus dem Team der Naturparkführer kennenzulernen, wie es Wildungens Bürgermeister und Vorsitzender des Kellerwaldvereins Ralf Gutheil in seiner Gratulation formulierte.

„Die bisherige Zahl unserer Führerinnen und Führer reichte nicht mehr aus, um die Nachfrage nach Naturerlebnisangeboten zu bedienen“, erklärte Naturpark-Geschäftsführerin Kristin Gampfer. So mangelte es bis dato erst recht an der Möglichkeit, fachkundige Exkursionen auf den neuen Naturparkflächen zu organisieren: in die Waldstruth von Lichtenfels sowie die Ederauen zwischen Affoldern und Fritzlar.

Nun ist die Lücke geschlossen. Basis des Lehrgangs war ein bundesweit abgestimmtes Konzept der Naturschutz-Akademien der Bundesländer. Aufbaumodule zur Natur- und Kulturlandschaft in der Region Kellerwald--Edersee ergänzten den Inhalt. Mit einem weiteren, zusätzlichen Modul „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ habe dieser Lehrgang neue Maßstäbe gesetzt, erklärt Kristin Gampfer und fügt hinzu: „So gut ausgebildete Naturparkführerinnen- und führer hatten wir noch nie.“

Mehr als 150 Frauen und Männer aller Altersklassen absolvierten seit 2001 in der Region das Ausbildungsprogramm – ehrenamtlich und in der Mehrzahl parallel im Berufsleben stehend. Die Titel einiger Abschlussarbeiten 2023 zeigen, welche Bandbreite an Erlebnissen diese Freiwilligen auf ihren Touren vermitteln. „Andere Menschen mit dem berühren, was uns selbst berührt“, brachte es Naturpädagogin Kerstin Sauermann auf den Punkt. „Das Schaf und seine Locken“ wird da ebenso zum Thema wie „Alte Haustierrassen im Freien erleben“, „Mit dem Mountainbike die Natur erfahren“ oder „Der Wald im Klimawandel“.

33 500 Euro kostete die Ausbildung der 20 neuen Kräfte. Der Kellerwaldverein und der Landkreis gaben aus Mitteln des EU-Leader-Förderprogramms rund 25 000 Euro Zuschuss dafür an den Naturpark frei. (Matthias Schuldt)