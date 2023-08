Bad Wildunger WLZ-Redaktion ist umgezogen ins Gründerzentrum am Bahnhof

Die WLZ-Redaktion ist umgezogen: Die Redakteure Matthias Schuldt und Cornelia Höhne sind ab sofort im Gründerzentrum am Bahnhof zu finden.

Die Wildunger Redaktion der Waldeckischen Landeszeitung ist umgezogen. Ab sofort sind die WLZ-Redakteure Cornelia Höhne und Matthias Schuldt von der Bad Wildunger Außenredaktion des Korbacher Bing-Verlags in neuen Räumen im Gründerzentrum im Bahnhof im ersten Obergeschoss zu finden.

Bad Wildungen – Die Telefonnummern bleiben wie gewohnt: 05621/7904-12 (Cornelia Höhne) oder -17 (Matthias Schuldt) sowie mobil: 0160/7031406. Der Anzeigen- und Abo-Service bleibt weiterhin bei der WLZ-Partneragentur „Buchland“ in der Brunnenstraße.

Fast 40 Jahre am Kurschattenbrunnen

Über viele Jahrzehnte entstanden die Wildunger Seiten an der Südflanke der Brunnenmeile – zuerst lange in der Eichhofpassage der Allee und danach fast 40 Jahre am Kurschattenbrunnen.

Ab sofort werden die Nachrichten aus Bad Wildungen, Edertal und Waldeck für die gedruckte Heimatzeitung und digitale Medien im Gründerzentrum im Bahnhof produziert.

Erreichbar ist die neue Redaktion über die Zufahrt zwischen Bahnhofsgebäude und Wohnmobilplatz; für den Einlass ins Gründerzentrum bitte am Eingang klingeln.

Entwicklung rund um den Bad Wildunger Bahnhof

Der Wechsel vollzieht sich zu einem Zeitpunkt, da rund um den Bad Wildunger Bahnhof die nächsten Entwicklungsschritte anstehen. Die Gleisanlagen werden gerade ausgebaut. Das alte Molkerei-Gelände wartet auf den Umzug des Herkules-Marktes, das alte Schlachthofgelände will neu genutzt sein und die Gastronomie-Räume im Bahnhof sind perfekt vorbereitet für eine Neuverpachtung, nachdem das Corona-Impfzentrum, das dort in den letzten Jahren eingerichtet war, nicht mehr gebraucht wird.

Partneragentur „Buchland“ garantiert weiterhin den WLZ-Geschäftsstellenservice

Ins Gründerzentrum gelangen Besucher durch das Portal und den Treppenaufgang oder barrierefrei mit dem Aufzug. © Cornelia Höhne

Zugleich bleibt die Redaktion so dicht wie zuvor an der Wildunger Altstadt, die ihr Gesicht in den nächsten Jahren durch neue Impulse ebenfalls wandeln wird. Und entlang der Brunnenallee tummelt sich das Redaktionsteam wie bisher zur Berichterstattung, zum Sammeln von Neuigkeiten und im vertrauten Kontakt mit dem „Buchland“ – das wie seit mehr als einem Jahrzehnt den WLZ-Geschäftsstellen-Service weiterhin garantiert.

Ansprechpartner für Geschäftsanzeigen bleibt auch künftig Klaus Richter: Tel. 05621/790415.

Veranstaltungsankündigungen für die Terminkalender nimmt das Redaktionssekretariat im Verlagshaus in Korbach unter Tel. 05631/560150 entgegen.