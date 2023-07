Anklage: Vergewaltigung bei Personal-Feier in Wildunger Hotel

Symbolbild © Agentur, dpa

Was geschah auf einer Personalfeier in einem Wildunger Hotel 2021 ? Am ersten Prozesstag um eine Anklage wegen Vergewaltigung blieb zu viel offen.

Bad Wildungen/Fritzlar – Das Schöffengericht Fritzlar um Strafrichterin Corinna Eichler setzte wegen unbeantworteter Fragen nach mehr als sechsstündiger Verhandlung drei weitere Termine an. Das Hauptproblem: DNA-Spuren auf der Kleidung des Opfers sind bisher nicht untersucht worden. Ein Gynäkologe konnte nicht zur Verhandlung kommen.

Wegen Vergewaltigung angeklagt ist ein 31 Jahre alter Mann. Er soll in der Angestelltenunterkunft des Hotels mit einer 26-jährigen Kollegin, die jetzt in Frankfurt tätig ist, „gegen deren Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen haben“, wie es in der Anklageschrift heißt. Die Frau tritt in dem Verfahren als Nebenklägerin auf.

Unbeantwortete Fragen gab es zum Auftakt auch deshalb, weil der Gynäkologe, der die Frau nach dem Vorfall in einem Krankenhaus untersucht hatte, nicht gehört werden konnte. Er hatte sich entschuldigt. Nunmehr wurde das gerichtsmedizinische Institut der Universität Gießen beauftragt, Fremd-DNA an der sichergestellten Kleidung und am Bettlaken zu untersuchen, insbesondere Sperma-Spuren und Abstriche. Warum dies nicht längst geschehen ist, ließ sich am ersten Verhandlungstag nicht aufklären. Sechs Zeugen wurden vernommen.

Am Tatabend wurde laut Zeugenaussagen fröhlich gefeiert und reichlich Alkohol getrunken. Darüber sprach auch die Geschädigte ganz offen. Der Angeklagte, den sie in ihre Wohnung gelassen habe, habe sie getragen und aufs Bett fallen lassen. „Ich hatte Angst, habe geweint, wollte allein sein“, sagte sie: „Er wollte Sex mit mir.“

Er habe sie aufgefordert, sich auszuziehen und erklärt, er mache ihr eine Massage. „Ich will das nicht“, habe sie auf die Forderungen geantwortet und von ihm verlangt, zu gehen: „Er war nicht mein Typ.“ Er habe ihr trotzdem die Hose ausgezogen und gesagt, „was passiert ist, bleibt unter uns.“ Sie habe Sperma-Spuren auf dem Rücken gehabt und geweint.

Wie die Befragung ergab, hatten sich beide vor dem Vorfall geküsst. Auf die Frage des Verteidigers, ob sein Mandant bei der Party betrunken gewesen sei, antwortete die geschädigte Zeugin: Alle seien betrunken gewesen. Nach dem Vorfall habe ihr die Chefin zwei Wochen frei gegeben. Danach habe sie selbst gekündigt.

Während der gesamten Aussage der Frau fiel trotz mehrerer intimer Details zwar nicht das Wort Vergewaltigung, aber eine Servicekraft (23) des Hotels berichtete im Zeugenstand: Ihre Kollegin habe ihr damals erzählt, der 31-Jährige habe sie vergewaltigt. „Es war ein Schock für mich, ich war richtig sauer“, sagte diese Zeugin. Der Angeklagte sei immer hilfsbereit gewesen.

Man habe im Zimmer der Geschädigten getrunken und gefeiert, schilderte ein weiterer Zeuge. Die Frau habe erzählt, sie sei vergewaltigt worden. Der Angeklagte habe das abgestritten: „Nein, nein, nein.“ Der Frau sei es schlecht gegangen. Sie habe geweint. „Zwischen angetrunken und betrunken“ beschrieb der Zeuge auf Nachfrage den Zustand der Party-Teilnehmer.

Die Geschädigte habe bei ihrem Anruf eine Vergewaltigung angezeigt, bestätigte auch ein Polizeibeamter im Zeugenstand. „Es war ihr ein bisschen peinlich“, beschrieb er die Situation. Die Frau habe auch mitgeteilt, der Mann habe sie entkleidet und sei gegen ihren Willen in sie eingedrungen. Details fragte der Beamte nach eigener Aussage nicht ab.

Beim Opfer seien keine Verletzungen festgestellt worden, gab eine Polizeibeamtin dem Gericht zu Protokoll. Sie war bei der Untersuchung im Krankenhaus Frankenberg seinerzeit dabei.

„Ich finde in den Akten keine Untersuchungsergebnisse“, stellte Richterin Eichler dazu fest und war nicht als einzige darüber im Gerichtssaal erstaunt. Die noch vorhandenen Spuren sollen daher in der Uni Gießen unter die Lupe genommen werden.

Fortsetzungstermine: 26. Juli, 14. August, 4. September, jeweils ab 9 Uhr im Amtsgericht Fritzlar. (Manfred Schaake)