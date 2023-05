Auffahrunfall in Wellen: Vier Autos beschädigt, zwei Menschen verletzt

8800 Euro Schaden

+ © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild Die Polizei nahm einen Unfall in Wellen auf (Symbolfoto). © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Vier Autofahrer waren in einen Auffahrunfall am Samstag (6. Mai 2023) in Edertal-Wellen verwickelt, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Edertal-Wellen – Nach Angaben der Bad Wildunger Polizei waren drei Autofahrer gegen 13.40 Uhr hintereinander auf der Geismarer Straße in Richtung Fritzlar unterwegs. Zwei Fahrzeuge bremsten an der Kreuzung zum Schulackerweg verkehrsbedingt ab, der letzte Fahrer der Kolonne, ein 56 Jahre alter Fritzlarer, bemerkte das zu spät.

Laut Polizei versuchte der Mann zu bremsen und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Trotzdem konnte der Frizlarer einen Aufprall auf das Fahrzeug vor ihm nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 56 Jahre alten Kasselers auf den ersten Wagen geschoben, den ein 49-Jähriger aus Frankenberg steuerte.

Der Unfallverursacher streifte außerdem einen entgegenkommenden Pkw eines 62-Jährigen aus dem Raum Fürstenfeldbruck. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf 8800 Euro.