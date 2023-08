Samba-Festival mit 14 Musikgruppen steigt vom 1. bis 3. September in Bad Wildungen

Von: Cornelia Höhne

Ein Fest für Auge und Ohr: Nach vierjähriger Pause findet wieder ein Samba-Festival in Bad Wildungen statt. © Archivfoto Cornelia Höhne

Das große Sommerfestival-Finale wird in Bad Wildungen eingeläutet: Von Freitag, 1. September, 17 Uhr, bis Sonntag, 3. September, 17 Uhr, steigt nach vierjähriger Pause wieder ein großes Samba-Festival.

Bad Wildungen –Das Wildunger Stadtmarketing veranstaltet das Fest im Auftrag der Gewerbevereinigung AWWiN!. 14 Samba-Gruppen aus ganz Deutschland mit mehr als 300 „Sambistas“ freuen sich auf ein Wochenende mit viel Musik und Lebensfreude.

Heiße Rhythmen an sieben Spielorten auf der Festmeile

An sieben Spielorten in der Altstadt und in Brunnenstraße/-allee sind Auftritte der 14 Samba-Gruppen geplant. Gespielt wird am Freitag, 1. September, von 17 bis 22.30 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr auf den Openstage-Plätzen an Marktplatz, Postplatz, Kurschattenbrunnen, Steintreppe, Eichhofpassage und zwei weiteren Bühnen in der kleinen Allee.

Kostenlose Parkplätze gibt es im Parkdeck der Fürstengalerie am Freitag und Samstag von 7 bis 22 Uhr und am Sonntag von 7 bis 18 Uhr. Neu ist eine lange Samba-Nacht, zu der Angelika Lötzer, Vorsitzende der AWWiN!, und Bürgermeister Ralf Gutheil am Samstag ab 22 Uhr Musiker und Gäste am Musikpavillon nahe der Wandelhalle begrüßen. Höhepunkt ist ein Flash-Mob mit allen Musikern.

Hochbetrieb auf der Festmeile beim Samba-Festival in 2017. © Archivfoto Cornelia Höhne

Auf der Festmeile in der Innenstadt kann am Samstagabend auch ohne die Live-Auftritte der Samba-Gruppen weiter gefeiert werden.

Eintritt frei an allen Tagen

Statt des gewohnten Festzugs am Sonntag werden die Sambagruppen von 13 bis 15 Uhr mit einer besonderen Choreographie verabschiedete. Die „Sambistas“, aufgeteilt in zwei Gruppen, ziehen trommelnd aus Richtung Brunnenallee und Altstadt aufeinander zu, angeführt von Samba-Tänzerinnen.

Die Gastronomen sind aufgefordert, am Fest-Wochenende die Außengastronomie zu nutzen. Zusätzlich bereichern Verköstigungs-, Getränke- und Verkaufsstände entlang der kleinen Allee das Angebot.

An allen Tagen ist der Eintritt frei. Das ist nur möglich, weil sowohl die Stadt Bad Wildungen als auch Bad Wildunger Reha-Kliniken, Banken und Gastronomen das Sambafestival finanziell unterstützen, sagt Stadtmarketingchefin Ute Kühlewind.

Weit über 10 000 Besucher werden zum Samba-Festival erwartet

Das Jugendhausteam mit Marvin Fischer, Fischer & Co. berichtet am Samstag von 14 bis 17 Uhr am Kurschattenbrunnen live im Radio von dem Festival.

Weit über 10 000 Besucher lockte die Veranstaltung in vergangenen Jahren in die Badestadt. Wenn das Wetter mitspielt, rechnet AWWiN-Chefin Lötzer auch diesmal mit einem großen Andrang. Die Organisation begann laut Lötzer bereits im Februar 2022. Beim Stadtmarketing laufen alle Fäden zusammen. Seit November steht Regina Nahler im Kontakt mit Samba-Gruppen. „Wir hatten ganz schnell ganz viele Zusagen.“ Insgesamt 80 Auftritte sind an dem Wochenende vorgesehen, zählt Heidi Schelberger auf. Mit dem Event zum Abschluss der Sommerferien endet das Wildunger Sommerfestival 2023, sagt Susanne Pitt.

Werben für das Festival: Erster Stadtrat Hartmut Otto, AWWiN-Vorsitzende Angelika Lötzer, Marktmeister Hans-Martin Lötzer und das Team des Stadtmarketings mit Ute Kühlewind, Heidi Schelberger, Regina Nahler, Susanne Pitt, Christoph Jarkow (v.l.) © Cornelia Höhne

Laut Christoph Jarkow, zuständig für das Sicherheitskonzept, wird die Brunnenallee zeitweise für den Verkehr gesperrt, Zufahrtswege werden abgeriegelt. „Wir sollen mit minimalem Aufwand die größt mögliche Sicherheit bieten.“ Erster Stadtrat Hartmut Otto als Vertreter des Bürgermeisters begrüßt, dass das Fest im Stadtkern gefeiert wird. Beim Blumenfestival im vorigen Jahr war die teilweise Verlagerung in den Kurpark auf Kritik gestoßen. Daraus habe man gelernt, sagte Marktmeister Hans-Martin Lötzer: „Das Festival-Programm mit den Marktständen findet wieder in der Innenstadt statt.“ Nur die Partynacht steigt im Kurpark. (Cornelia Höhne)