Medizinischer Notfall: Transporter kommt von Fahrbahn ab

Unfall in Bad Wildungen: Der 55-jährige Transporterfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein medizinischer Notfall führte in der Nacht zu Sonntag zu einem Alleinunfall auf der Frankenberger Straße in Bad Wildungen.

Der Fahrer wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins Stadtkrankenhaus Bad Wildungen gebracht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagmorgen um 0.30 Uhr.

Der 55-jährige Fahrer war mit einem VW-Crafter von Bad Wildungen in Richtung Hundsdorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der in Recklinghausen (RE) zugelassene Kastenwagen blieb auf drei Rädern im Straßengraben stecken.

Andere Verkehrsteilnehmer sicherten die Unfallstelle ab

Verkehrsteilnehmer sicherten die Unfallstelle ab und forderten über den Notruf Polizei und Rettungskräfte an. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer weder Alkohol noch Drogen konsumiert hatte, auch zu schnelles Fahren kann ausgeschlossen werden. Der Notarzt ließ den 55-Jährigen ins Krankenhaus einliefern.

Von 112-magazin