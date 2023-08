Bahn erneuert Trasse Bad Wildungen-Wabern für Fritzlars Hessentag

Mit Bagger und Ramme ist bereits Platz geschaffen für ein zweites Gleis am Wildunger Bahnhof. © Matthias Schuldt

Die Gleise sind auf weiten Teilen der Strecke Bad Wildungen-Wabern abmontiert. Sie wird umfangreich modernisiert, inklusive mehrerer Bahnsteige.

Bad Wildungen – Seit geraumer Zeit verkehren keine Züge mehr zwischen Bad Wildungen und Wabern. Viele Pendler denken: Ausgerechnet jetzt, da die Bahn sich in Kombination mit dem 49-Euro-Ticket als Alternative Richtung Kassel hätte profilieren können, da die Sperrung der Autobahn 49 am Kasseler Kreuz den Autoverkehr behindert und die Schnellbuslinie 500 zwischen Frankenberg und Kassel einschränkt. Doch der Grund für die Arbeiten an der Bahnstrecke duldet keinen Aufschub. Die Gleisanlagen und Bahnsteige der Bahnhöfe Fritzlar, Wega und Bad Wildungen werden mit Blick auf den Hessentag in Fritzlar im nächsten Jahr modernisiert, teilt die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Zeitung mit.

„In Bad Wildungen und Fritzlar wird die mechanische Technik durch moderne elektronische Signaltechnik ersetzt“, schreibt die Bahn. Die Stationen in Wega und Fritzlar erhielten barrierefreie Bahnsteige, mit denen der Bahnhof Bad Wildungen schon ausgestattet sei.

Neue Gleise werden verlegt, auf Beton- statt Holzschwellen. Außerdem lässt die Bahn neue Weichen einbauen und schafft Abstellgleise für Züge. Letzteres betrifft auch den Wildunger Bahnhof, vor dem künftig zwei Triebwagen nebeneinander parken können.

In Fritzlar werden die beiden Bahnübergänge Gießener Straße und Waberner Straße in Zukunft durch Technik gesichert. Zudem nutzt die Bahn die Gelegenheit, um in Wega und Fritzlar nicht mehr benötigte, alte Gleisanlagen ersatzlos zu demontieren. Künftig steuert die Bedienzentrale in Kassel dann den Zugverkehr auf der Strecke. Der Bund finanziert all die Arbeiten. Über die Höhe der Investitionen machte die Bahn keine Angaben. Die Modernisierung soll zum Auslaufen des ersten Quartals 2024 abgeschlossen sein. (Mike Martin)