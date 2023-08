Lokalmatadore von „Sempre Samba“ fiebern Samba-Festival in Bad Wildungen entgegen

Sempre Samba in bester Stimmung und Vorfreude auf das Samba-Festival am ersten September-Wochenende; vorne rechts mit Repinique Tanja Grebe, musikalische Leiterin der Gruppe. © Regina Raab

Die Trommelgruppe „Sempre Samba“ aus Bad Wildungen fiebert dem Samba-Festival mit langer Samba-Nacht entgegen, das vom 1. September, ab 17 Uhr bis 3. September, 17 Uhr, in der Badestadt gefeiert wird. Denn für die Lokalmatadore ist es Ausdruck purer Lebensfreude und Völkerverständigung.

Bad Wildungen – Auf ihren Schlaginstrumenten Surdo, Timba. Caixa. Repinique und Tamaborim wird getrommelt. Die Shaker (Schüttelinstrumente) ergänzen die instrumentale Ausrüstung der Wildunger Batteria. Zu den bekannten Grooves, den Sambarhythmen, zählen Rio Samba, Samba Reggae und Samba Funk.

Silke Löffler Vorsitzende des Vereins „Sempre Samba“ erzählt im WLZ-Interview von der Faszination der Wildunger Batteria.

Wie sind Sie zu „Sempre Samba“ gekommen?

Silke Löffler: Vor 18 Jahren, auf dem Sambafestival 2005 habe ich zum ersten Mal Sambaluft geschnuppert. Die Energie, die ich auf diesem Festival spürte, hat mich einfach mitgerissen. Kurz darauf las ich in der Zeitung von einem Anfängerkurs, den die Gruppe „Sempre Samba“ anbot und habe mich umgehend angemeldet. Ja, und seither bin ich dabei. Die Samba, der Rhythmus, das gute Gruppengefühl und die Trommel haben mich nicht mehr losgelassen.

Welche musikalischen Kenntnisse hatten Sie?

Ich spielte Flöte, Gitarre und Keyboard. Musikalische Vorerfahrung ist zwar immer gut, aber hier tatsächlich nicht zwingend notwendig. Aus Erfahrung weiß ich heute, dass die Freude am gemeinsamen Trommeln, die Liebe zum Rhythmus und eine gewisse Probendisziplin wichtige Voraussetzungen sind, um sich in der Gruppe zu integrieren und das Trommeln zu erlernen.

Seit 25 Jahren dabei: Dulce Kesting aus Bad Wildungen und Willi Adler aus Kleinern. © Regina Raab

Wie häufig probt die Samba-Gruppe?

Bis auf wenige Ausnahmen proben wir jeden Dienstag in der Ense-Schule in Bad Wildungen und bei Wochenend-Workshops, die wir nach Bedarf durchführen.

Welche Aufgaben haben Sie als Vorsitzende?

Ich bin ein Teil des Gesamtvorstandes, und jeder unserer fünf Vorstandsmitglieder arbeitet gleichermaßen mit. Meine Aufgaben bestehen zum Beispiel darin, die Spielfähigkeit zu den Proben zu prüfen, Außenauftritte zu planen und zu koordinieren oder Spielgenehmigungen für bestimmte Auftritte einzuholen. Jedes Jahr wird die Jahreshauptversammlung durchgeführt. In der Gruppe besprechen und planen wir gemeinsam unsere Aktivitäten. Auch die Gruppenmitglieder haben Aufgaben übernommen, wie zum Beispiel, an die Geburtstage zu denken oder die Internetseite aktuell zu halten. Wir sind ein tolles Team und handeln auch so.

Viele Vereine haben durch Corona Mitglieder verloren. Ist auch „Sempre Samba“ davon betroffen?

Nein, wir können mit Stolz behaupten, dass wir es gemeinsam durch diese Krise geschafft haben. Nicht ein Mitglied haben wir dadurch verloren.

Wie gelang das?

Die Zeit, in der wir uns nicht treffen und spielen konnten, war auch für uns nicht leicht. Doch um uns als Gruppe nicht zu verlieren, haben wir zum Beispiel zunächst Videokonferenzen abgehalten. Sobald es möglich war, haben wir uns wieder getroffen. Dann haben wir aufgrund der Umstände mit Maske und mit Abstand im Freien gespielt. Während dieser Zeit ging es tatsächlich nicht um das „perfekte Spiel“, sondern um den menschlichen Zusammenhalt. Man kann vielleicht sogar sagen, dass uns diese Krise noch ein wenig mehr zusammengeschweißt hat.

Wo ist „Sempre Samba“ in 2023 aufgetreten?

Öffentliche Auftritte waren zum Beispiel der Löwen-Lauf in Bad Zwesten, unser schon traditionelles Tigerenten-Rennen in Kassel und ein Sportfest in Borken. Jedes Jahr treten wir auf für einen guten Zweck. In diesem Jahr haben wir an einem Samstag in der Stadt für die Bad Wildunger Kirchturmsanierung gespielt. Hierfür konnten wir freudig einen Spendenbetrag von 306 Euro überreichen.

Auf was können sich die Besucher des Samba-Festivals freuen?

Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ganz besonders wir uns auf dieses Festival freuen. Ist es doch durch Corona vor zwei Jahren ausgefallen. Wir fiebern dem Festival förmlich entgegen. Neu auch für uns ist in diesem Jahr die Sambanacht im Kurpark, die öffentlich ist und keinen Eintritt kostet. Beim Festival können sich die Sambafreunde auf unsere Beiträge Batucada, Funk, Samba-Reggae und eigene Kompositionen freuen.

„Sempre Samba“ wurde aus einer Bierlaune heraus geboren

1988 wurde „Sempre Samba“ einer Bierlaune heraus gegründet. Unter den Gründern war Jürgen Lehmann, alias „Lemmi der Trommler“. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Gruppe mit großem Erfolg, und sie organisierte das erste Wildunger Sambafestival 2001.



2003 wurden die Wildunger Sambistas Dritte beim internationalen Sambafestival in Coburg, dem größten Samba-Fest Europas. Zum zehnjährigen Bestehen produzierte Sempre Samba eine CD unter dem Titel „Augen durch und zu“. 2011 folgte die Vereinsgründung mit den offiziellen Farben Gelb, Grün und Weiß. Nach zwölf Jahren verließ „Lemmi“ die Gruppe. Tanja Theis und Todor Akimov teilten sich zunächst die Aufgabe der musikalischen Leitung. Akimov, gebürtiger Bulgare, lebte damals in Bad Wildungen. Um zu studieren zog er in die Niederlande.

Ihrer Aufgabe als Musikalische Leiterin ist Tanja Theis bis heute treu geblieben. Geändert hat sich indes ihr Name. Seit gut einem Jahr heißt sie, durch Heirat, Tanja Grebe. Noch immer hoch motiviert und engagiert feiert Sempre Samba im November diesen Jahres 25-jähriges Bestehen. (Regina Raab)