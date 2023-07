Beim Geld hörte der Familiensinn in Bad Wildungen auf

Von einer ganzen Reihe an Vorwürfen erkannte das Fritzlarer Amtsgericht nur einen als belegt an. © Matthias Schuldt

„Ich habe ihr keine Gewalt angetan.“ Ein 36-jähriger Frankenberger wehrte sich vor dem Amtsgericht Fritzlar gegen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft.

Bad Wildungen/Fritzlar – Er soll in Bad Wildungen gewalttätig gegen seine 43 Jahre alte Ex-Schwägerin vorgegangen zu sein. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilte ihn das Gericht am Ende zu einer Geldstrafe: 25 Tagessätze zu je 40 Euro. Die Staatsanwältin hatte eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung beantragt. Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem alle Betroffenen auf Rechtsmittel verzichtet hatten.

Angeklagt war der nicht vorbestrafte Arbeiter wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Davon blieb nach der Beweisaufnahme die vorsätzliche Körperverletzung übrig, entschied Richterin Corinna Eichler.

Laut Anklage war der Beschuldigte mit seiner Ex-Schwägerin wegen nicht beglichener Schulden von zunächst 18 000 und dann 10 000 Euro in Streit geraten. Er soll sie bedroht, ihr Oberteil zerrissen, sie beleidig, gegen den Kopf geschlagen und eine Vase nach ihr geworfen haben, ohne die Frau dabei jedoch zu treffen, führte die Staatsanwältin aus.

„Es ist richtig, dass ich in der Wohnung war. Alles andere stimmt nicht“, meinte der Angeklagte zu dem, was sich in Bad Wildungen seinerzeit abgespielt haben soll. Er wehrte sich auch gegen den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die Frau massiv bedroht zu haben: Er werde sie vergewaltigen und töten, soll er laut Anklageschrift gerufen haben. Der Angeklagte stritt in gleicher Weise ab, seine Ex-Schwägerin als „Schlampe“ beschimpft zu haben.

„Wegen des Geldes hatten wir in der Familie öfter Diskussionen“, gab der Frankenberger zu. Seine Ex-Schwägerin habe zunächst 500 bis 1000 Euro haben wollen. Er habe zwar bei dem Treffen 1500 Euro dabei gehabt, ihr aber nur 250 Euro gegeben. Sie habe ihm das Geld ins Gesicht geworfen.

Zu den Auseinandersetzungen sagte der Angeklagte, er habe sich selbst „einen Gegenstand“ auf seinen Kopf schlagen wollen. Er habe die Frau aber nur am Arm gepackt, sie beiseite geschoben, ihr jedoch nichts getan. „Schulden bei ihr hatte ich nicht, ich war immer behilflich, auch finanziell“, erklärte er außerdem. Und: „Ich habe nie gegen jemanden die Hand gehoben.“

Die Ex-Schwägerin bestätigte, den Angeklagten nach der Auseinandersetzung in Bad Wildungen angezeigt zu haben. Zuvor sei man immer gut miteinander ausgekommen. Nach der Trennung von ihrem Mann „hat er sich um uns gekümmert.“

Er habe dann jedoch gezockt, Schulden gemacht und gedroht, sich umzubringen. Die Schulden hätten am Ende 18 000 Euro betragen. Er habe „Geld aufgenommen, sich vergnügt, aber die Schulden nicht beglichen“.

Am Tag der Tat habe er 200 Euro angeboten. Bevor er sie angegriffen habe, habe sie ihm deutlich gemacht, er habe das Geld endlich zurückzuzahlen, weil es die Familie von ihr so verlange. Nach dem tätlichen Angriff hätten sie und die Familie Angst vor ihm . Sie habe ihn nicht mehr wiedererkannt, nachdem er gewalttätig geworden sei. Die Situation habe zu einem Riss in der Familie geführt.

„Ich war unter Schock“, sagte die 15-jährige Tochter der Frau aus. Ihre zwölfjährige Schwester bestätigte im Wesentlichen den Inhalt der Anklage.

„Es hätte nicht so weit kommen brauchen“, meinte der Angeklagte am Ende der Beweisaufnahme. Eine gefährliche Körperverletzung habe sie nicht erkennen können, sagte Richterin Corinna Eichler bei der Urteilsverkündung. Am Ende blieb darum die vorsätzliche Körperverletzung ohne drei weitere Anklagepunkte.

„Ich habe Angst, bin am Ende“, sagte die 43-Jährige Abschluss der Verhandlung in Anwesenheit ihrer Töchter und suchte bei Richterin und Staatsanwältin Rat, was sie unternehmen könne. (Manfred Schaake)