Bilderbuchabend beim Lichterfest im Kurpark Bad Wildungen 2022

Walking-Act mit LEDs. Viele solcher Motive gab es für das Publikum, das gerne die Gelegenheit zum Fotografieren nutzte. © Matthias Schuldt

So voll wie nach dieser Zwangspause war es lange nicht mehr auf dem Bad Wildunger Lichterfest im Kurpark zwischen Maritim-Badehotel und Wandelhalle.

Bad Wildungen – Viele Tausend Menschen saugten am Samstag die besondere Atmosphäre auf, die allen voran die Teams von Stadtmarketing und Bauhof schufen. Auf der großen Wiese, an der Wandelhalle mit der Musikmuschel und an der Bühne vor dem Maritim pulsierte das Leben an einem perfekten Sommerabend. Sehr beliebt waren die neuen LED-Motive, vor denen sich ungezählte Gäste gegenseitig fotografierten. In gleicher Weise attraktiv präsentierten sich die klassischen Motive aus farbigen Teelichtern. Trotz der Trockenheit ermöglichten die Teams der Stadt mit der Feuerwehr im Rücken das sichere Entzünden und Genießen der Bilder. Das galt auch für das Feuerwerk vor der Sonnentreppe, das weniger hoch, aber nicht minder schön gegen 22.30 Uhr zündete.

Es gab viel Applaus für die Pyrotechnik, so wie für die Bands, die ihr Publikum bestens unterhielten, von den Boptown Cats, die Rock ´n´ Roll zwischen Chuck Berry und Bruce Springsteen feierten, bis hin zu „Major Healy“, der den Glamour Rock, und andere „wilde Seiten“ der 70er und frühen 80er wiederbelebte. Ein umfangreiches Spielprogramm für Kinder, die Tanzbühne, Walking Acts und viele flüssige und feste Leckereien komplettierten das Erlebnis. (Matthias Schuldt)

