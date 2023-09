„Bringzone“ gegen Elterntaxi-Chaos vor Wildunger Grundschule

Von: Matthias Schuldt

Das Schild „Bringzone“, am Freitag in der Poststraße montiert von Bauhof-Mitarbeiter Frank Vitzthum, soll das Verkehrschaos an der Grundschule Breiter Hagen beheben, hoffen (von links) Grit Imhof, Ralf Gutheil, Sonja Suppes und Martin Segeler. © Matthias Schuldt

Vor Beginn des neuen Grundschuljahres am Breiten Hagen am 4. September weist die Stadt vorm Torbunker Poststraße per Schild eine „Bringzone“ aus.

Bad Wildungen – Künftig sollen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, den Nachwuchs in dieser Zone absetzen, statt weiter ein Verkehrschaos auszulösen vorm Schulhof an der Einfahrt Breiter Hagen. Das morgendliche, vielfache Halten und hektische Rangieren an dieser Stelle ist verboten: „Feuerwehreinfahrt frei halten“, lautet die zumeist ignorierte Begründung. Obendrein gefährdet das Chaos die Kinder, denn sie laufen über dieselbe Fläche zum Haupteingang.

Im Frühjahr beinah Erstklässler überfahren - Mutter stoppt andere Mutter am Steuer gerade noch

„Im Frühjahr wäre ein Erstklässler beinah überfahren worden“, berichtet Schulleiterin Grit Imhof. Die Mutter des Kindes stoppte durch lautes Rufen eine andere Mutter am Steuer des Wagens. Der Schulelternbeirat um seine Vorsitzende Sonja Suppes wandte sich gemeinsam mit der Schulleitung an die Stadt mit der Bitte um Hilfe.

„Über Jahre haben wir es mit Appellen und Elternbriefen versucht. Nichts änderte sich“, sagt Sonja Suppes. Selbst wenn Grit Imhof die Eltern in den Autos direkt ansprach, fruchtete das ebenso wenig.

Ordnungsamtsleiter Martin Segeler griff die Sorgen auf und schlug mit seinem Team die Bringzone als möglichen Ausweg vor. „Sie hat sich an der Helenentalschule bewährt, und wir hoffen, dass es auch hier klappt“, sagt Bürgermeister Ralf Gutheil. Einen wesentlichen Unterschied gibt es allerdings, räumt Segeler ein:

Die Bringzone an der Stresemann-Straße verfüge im Heloponte-Parkplatz über einen Ort, an dem die Eltern theoretisch ihr Auto abstellen und ihre Sprösslinge über die letzten Meter zu Fuß zur Schule begleiten könnten. „Zum Ausgleich ist aber morgens um 8 Uhr in der Poststraße noch nichts los, anders als in der Stresemannstraße“, gibt sich der Bürgermeister trotzdem optimistisch.

Wird der Umweg zur Poststraße akzeptiert?

Die Beteiligten fragen sich: Weshalb nutzten die Eltern so gut wie nie den öffentlichen Parkplatz direkt gegenüber dem Schulhof Breiter Hagen? Dort hätten sie ihr Kind aussteigen lassen und ihr Auto wenden können.

Ignoriert: das Halteverbot an der Feuerwehrzufahrt vorm Schulhof Breiter Hagen. © Matthias Schuldt

Da selbst das nur wenige taten, muss sich zeigen, wie viele nun den Umweg über das Scharnier zur Bringzone akzeptieren. „Wir beobachten die Entwicklung“, verspricht Martin Segeler.

Auf Nachfrage schließen der Bürgermeister und der Ordnungsamtsleiter nicht aus, dass andere Lösungen in Betracht kommen, falls die Bringzone nichts bringt. Beispiel: die Lehrerparkplätze wegzuverlegen von der Einfahrt am Breiten Hagen hin auf die bislang öffentlichen Stellplätze unterhalb des Torbunkers. Dann ließe sich auf dem Areal vorm Schulhof eine große Halteverbotszone einrichten und durch Kontrollen durchsetzen. Im Gegenzug würde die Stadt aber knapp zehn öffentliche Parkplätze aufgeben.

Lehrerinnen besichtigen Bringzone mit ihren Klassen

Zunächst einmal hoffen alle Beteiligten daher auf die Einsicht der Eltern. „Wir werden in den nächsten Wochen mit allen Klassen einen Gang zur neuen Bringzone unternehmen und die Kinder darauf hinweisen“, kündigt Grit Imhof an. „Wir informieren in Elternbriefen über die Bringzone und verbreiten die Nachricht über soziale Medien“, fügt Schulelternbeiratsvorsitzende Sonja Suppes hinzu.

Beim Abholen nach Schulschluss träten die Probleme übrigens nicht auf. Viele Eltern parken dann sogar auf dem Parkplatz „Bürgerpark Alter Friedhof“. Chaos breche nur aus, wenn morgens zu 8 Uhr alle auf einmal einträfen: 180 Kinder aus zehn Klassen zum Schulstart ab Montag am Breiten Hagen. (Matthias Schuldt)