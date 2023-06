Einsturzgefahr: Das alte Heloponte in Bad Wildungen öffnet nie wieder

Von: Matthias Schuldt

Schluss. Die Bausubstanz des Heloponte in Bad Wildungen ist so marode, dass die eingeschalteten Gutachter keine Verantwortung mehr fürs Öffnen der Anlage zu übernehmen bereit sind.

Bad Wildungen – Die gesamte Anlage bleibt daher endgültig geschlossen, einschließlich des Freibades. Die Stadt informierte am Freitagmorgen (23. Juni 2023) die Belegschaft über diesen Beschluss des Magistrats.

„Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen“, sagt Erster Stadtrat Hartmut Otto, als er den Beschluss gemeinsam mit dem Bürgermeister bekannt gibt. „Die Betroffenheit im Magistrat war groß, das können Sie mir glauben“, fügt Ralf Gutheil hinzu.

Gutachter: Beton löchrig, Binder angefault

Entscheidende Ergebnisse der Untersuchungen: Der Beton ist zu großen Teilen äußerlich erkennbar löchrig. Die Stahlbewehrung im Inneren hat sich über weite Strecken in knapp fünf Jahrzehnten im Wortsinn aufgelöst.

„Man kommt sich dort unten vor wie in einer Tropfsteinhöhle“, beschreibt einer der Gutachter, Joachim Reitz, seinen Eindruck. Der weggerostete Stahl hinterließ Hohlräume im Beton. Das Nichtschwimmerbecken könnte ohne zusätzliche Abstützung in sich zusammensacken, geben die Fachleute ein Beispiel. Den „Super-GAU“ diagnostizierte der Holzgutachter an den Holzleimbindern, den tragenden Balken des geschwungenen, von den Wildungern so geliebten Heloponte-Daches. „Dort wo die Binder auf dem Gebäudeteil mit Sauna und Umkleiden aufliegen, sind sie zu einem Drittel weggefault“, erklärt Reitz. „Am schlimmsten betroffen war der Binder, der 2017 aufwendig saniert worden ist“, fügt Markus Küster vom Bauamt hinzu.

An der Technik nagt der Zahn der Zeit: Das wurde immer wieder bei Reparaturen deutlich. Auf unserem Archivbild ein Filter im Massagebecken, der vor einigen Jahren saniert wurde. © Archiv

Risiko auch für das Freibad

Die Gefahr: Wenn die Balken unter ihrer Last nachgeben, weiß niemand, wie sie das tun. Es könnte sein, dass sie die Fassade mitreißen auf das direkt neben dem Hallenbad liegende Freibad. „Darum bleibt auch das Freibad geschlossen“, sagt Gutheil. Hauptamtsleiter Christoph Heiser frustriert das über alle Maßen: „Zum ersten Mal seit zehn Jahren hätten wir keine Personalprobleme im Freibadbetrieb gehabt, weil wir eingestellt haben.“

Der Magistrat habe nichts unversucht gelassen, um wenigstens das Freibad zu öffnen, sagt Otto. Das Gremium ließ prüfen, ob sich die Balken in der Halle gegen unkontrollierbaren Einsturz hätten sichern lassen. Bis zu elf Meter lange Stahlstützen, die in der Halle stehen müssten – auch in den Becken – gäben den Leimbindern Halt. „Theoretisch wäre das also möglich, aber nicht vor Ende September fertig gewesen – dann ist die Freibadsaison vorbei“, fasst Gutheil zusammen. Die Liste der Baumängel ließe sich fortsetzen. Die Stadtverordneten hatten im Herbst angesichts einer drastisch erhöhten Kostenkalkulation die Planungen für den Neubau vollends gestoppt und den Magistrat beauftragt, den Schwimmbetrieb weiter sicherzustellen.

Stadt Bad Wildungen sichert für Jahres- und Zeitkarten Erstattung zu

Der TÜV prüfte die Rutsche, Mängel wurden beseitigt. Die Überlaufrinne wurde provisorisch abgedichtet, das Massagebecken notabgestützt. Neue automatische Brandmelder und ein Kassensystem wurden installiert. Einiges ist abgearbeitet inklusive der Sanierung am Freibadbeckenrand.

Die Gutachten sollten die nächsten Schritte aufzeigen für den vorläufigen Weiterbetrieb. Statt dessen setzen sie nun den Schlusspunkt. „Jetzt stehen wir vor der nächsten Aufgabe. Ein Bad lässt sich nicht abschalten wie ein Kühlschrank“, sagt Gutheil: „Wie gewährleisten wir angesichts der Einsturzgefahren die Sicherheit der Beschäftigten, während sie die nötigen Arbeiten ausführen?“

Laut Hauptamtsleiter Christoph Heiser sichert die Stadt Bad Wildungen den Käufern von Jahres- und Zeitkarten Erstattung zu.

Mehr zum „Aus“ des Heloponte lesen Sie in der gedruckten Samstag-Ausgabe der Waldeckischen Landeszeitung. (Matthias Schuldt)