Die Wildunger Viehmarktslotterie läuft 2023 „sensationell“

Von: Matthias Schuldt

Bei dieser Szene weiß jeder Wildunger: Der Viehmarkt fängt gleich an. archiv © Jörg Schade/Archiv

Mit dem „Heiligen Abend“ startet am Donnerstag der Viehmarkt, Bad Wildungens größtes Volksfest mit der längsten Tradition.

Bad Wildungen – Bürgermeister Ralf Gutheil wird nach dem Marsch unter Begleitung des Feuerwehrmusikzuges vom Marktplatz zum Schützenplatz seine Eröffnungsrede im Festzelt halten, Fassbier-anstich inklusive. Wie von allen Bürgermeistern gewohnt, wird er sie im Stil einer nicht ganz ernst, aber mit Spitzen und Seitenhieben gewürzten Ansprache „zur Lage der Stadt“ ausschmücken. Daran sollen ihn auch keine Aufrufe in den sogenannten sozialen Netzwerken zu Buh-Rufen hindern.

Neue Gastgeber im Zelt warten dabei aufs Publikum. Adi und Toni Ahlendorf aus Marburg zapfen zum ersten Mal mit ihrem Team an, teilt Marktmeister Martin Segeler mit. Die bisherige Betreiberfamilie Hendrik und Ulrike Steinmetz hat schweren Herzens auf die Übernahme des Festzeltes verzichtet, da der personelle Aufwand zusätzlich zum Kerngeschäft des Getränkegroßhandels nicht mehr zu stemmen war. Die Familie bleibt aber dem Markt verbunden, beispielsweise übernimmt die Chefin dieses Jahr die Funktion der Lottofee.

Der Verkauf der Viehmarktslotterie gestalte sich „sensationell“, vermeldet die Stadtverwaltung. Alle Lose seien wohl bald ausverkauft und man rechne damit, dass die große Nachfrage vom vorigen Jahr noch übertroffen werde. Am Freitag waren damals alle 8000 Lose unter die Leute gebracht. Erfreut sei man auch darüber, dass das Fahrgeschäft Break-Dance in diesem Jahr endlich wieder dabei sei.

Einen Aufwärtstrend vermeldet die Stadt zugleich für die Tierschau am Samstag. Die Zahl der Meldungen sei wieder gestiegen. Knapp 40 Aussteller führen knapp 100 Pferde verschiedener Rassen vor, ein Zuwachs von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Warmblut, Kaltblut und Haflinger, Shetland und Partbred, Reitpony, Welsh, Fjordpferd und Maultiere sind zu erleben.

Bei der Demonstration der Fleischrinder zählen Dexter, Limousin und Zwergzebu zum Aufgebot. Für den Jungrinderwettbewerb liegen neuen Meldungen vor, für den Kälberaufzuchtwettbewerb sieben. Rotkopfschafe, Waldschafe, Burenziegen, Red Kalahari und Afrikanische Zwergziegen sprechen Bände, wie sich manche Halter für Folgen des Klimawandels gerüstet scheinen.

Last not least geben sich die Kleintierzüchter ein Stelldichein. Der Rassegeflügelzuchtverein Bad Wildungen und Umgebung ist mit Enten, Hühnern, Zwerghühnern und Tauben am Start, insgesamt 16 Rassen mit so wohlklingenden Namen wie „Sultanhühner“, „Indische Zwerg--Kämpfer“ oder „Fränkische Samtschildtauben“. Beim Kaninchenzuchtverein K121 Edertal sind Deutsche Riesenschecken, Helle Großsilber, Blaue Wiener und Alaska, Kleinsilber, thüringerfarbige Zwergwidder und Blaue Holicer. (Matthias Schuldt)