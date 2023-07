Drohen mit Schreckschusswaffe ruft Polizei samt SEK auf den Plan

Von: Matthias Schuldt

Angehörige eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei nahmen am Mittwochmorgen einen Mann in Reitzenhagen fest/Symbolbild © Jens Wolf

Auf Kanälen der sogenannten Social Media war Mittwoch schnell von einem „Amoklauf in Bad Wildungen“ die Rede. Die Fakten zum Polizeieinsatz:

Bad Wildungen – Eine gesetzliche Betreuerin alarmierte am Mittwochmorgen die Polizei, nachdem ein Klient in seiner Wohnung in Reitzenhagen mit einer Schusswaffe herumgefuchtelt und Drohungen gegen die Frau ausgestoßen hatte. Das berichtet die Polizeidirektion in Korbach.

Ein Großeinsatz in der Bilsteinstraße folgte. Die Polizeikräfte sperrten das Haus weiträumig ab, um Gefahren für Dritte auszuschließen. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann schließlich fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe.

Laut Polizeidirektion in Korbach wird nun die Einweisung des Mannes in ein psychiatrisches Krankenhaus geprüft. Die Ermittlungen dauern an. (red/su)