Bad Wildungen: Frühstück für Frauen mit Tipps zur Rückkehr in den Beruf

Von: Cornelia Höhne

Tipps für den Einstieg in den Beruf: Manuela Maerz (Mehrgenerationenhaus), Kerstin Wickert-Strippel (Agentur für Arbeit), Julia Rusch (Jobcenter), Bürgermeister Ralf Gutheil und Diana Zilic (Familienkasse Hessen) laden ein zum Frauenfrühstück. © Cornelia Höhne

Frauen, die nach Babypause oder längerer Pflege von Angehörigen wieder in den Beruf einsteigen möchten, erhalten wissenswerte Informationen beim Frauenfrühstückstreff im Bad Wildunger Mehrgenerationenhaus.

Bad Wildungen – Frauen werden auf dem Arbeitsmarkt gebraucht – in Vollzeit-, Teilzeit oder Minijobs. Wie Müttern nach der Kinderpause die Rückkehr in den Beruf gelingen kann oder wie nach langjähriger Pflege von Angehörigen ein Neustart möglich ist, darauf zielt ein Angebot im Mehrgenerationenhaus ab. Beim Kaffee geben Experten Tipps und unterstützen auf ihrem Weg in den Beruf.

Nach Corona erstmals wieder in Präsenz

Am Mittwoch, 20. September, sind alle interessierten Frauen von 9.30 bis 11.30 Uhr ins Mehrgenerationenhaus (MGH) am Kirchplatz zu dem informativen Frauenfrühstück eingeladen, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Ohne Hemmschwelle wichtige Informationen einholen – das ist schon seit 2012 beim Frauenfrühstück gewohnter Service. Nach den Online-Angeboten in Corona-Zeiten findet das nächste Frühstück erstmals wieder in Präsenz statt. Bei Kaffee und Brötchen gibt es fachkundigen Rat und Unterstützung.

Themen: Seminarangebote, Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung

„Wir beraten interessierte Frauen rund um das Thema Wiedereinstieg in gemütlicher Atmosphäre im Rahmen eines Frühstücktreffs“, sagt Kerstin Wickert-Strippel von der Korbacher Agentur für Arbeit. In Kooperation mit dem MGH, dem Jobcenter Waldeck-Frankenberg und erstmals mit der Familienkasse Kassel stehen umfangreiche Themen im Fokus. Es geht um die Situation auf dem Arbeitsmarkt, Arbeitszeitmodelle und Seminarangebote des Jobcenters, aber auch um die Organisation der Kinderbetreuung. Wissenswertes wird vermittelt über das Mentoringnetzwerk „Frauen fördern Frauen“, Ausbildung oder Umschulung in Teilzeit sowie Förderung der Integration. Informiert wird über Zuschüsse, die beispielsweise für Mobilität, Eingliederung, Kinderzuschlag und andere Leistungen zur Verfügung stehen.

Oft überrascht von Fördermöglichkeiten

Julia Rusch vom Jobcenter hofft auf erfolgreiche Gespräche am Frühstückstisch. „Wir freuen uns, wenn eine sozialversicherungspflichten Beschäftigung erreicht wird.“ Im persönlichen Gespräch mit den Expertinnen können Fragen beantwortet werden – zum Beispiel zur notwendigen Qualifikation.

Diana Zilic von der Familienkasse Hessen berät bei Fördermöglichkeiten. In Gesprächen seien Frauen oft überrascht, dass sie in ihrer Situation Anspruch auf Leistungen für sich oder ihre Kinder haben. Und da gebe es rund 170 Fördermöglichkeiten. Das MGH unterstütze gern dieses Angebot zur beruflichen Orientierung für Frauen, sagte Leiterin Manuela Maerz. Bürgermeister Ralf Gutheil betont: „Wir freuen uns über jede, die diesen Schritt schafft.“ (Cornelia Höhne)