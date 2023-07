Eine Folknacht belebender Gegensätze in der Wildunger Wandelhalle

Von: Matthias Schuldt

„Son Latinos“ heißt die Band von Yarima Blanco © Matthias Schuldt

„Buena Vista Social Club opened the door“. Allein mit diesem Satz der großen Dankbarkeit hat Yarima Blanco den Saal im Nu gefangen.

Bad Wildungen – Und als die ersten Takte von „Chan Chan“ in der Wandelhalle erklingen, des berühmtesten Songs aus dem Wim-Wenders-Film, gibt es kein Halten mehr im Publikum. Die Folknacht – wegen unsicherer Wetterlage zum Leidwesen vieler in der Wandelhalle statt open Air – strebt in diesem Augenblick ihrem Höhepunkt zu, wird ganz Leben, ganz Sehnsucht, ganz Rhythmus und Melodie des Son Cubano. Die Luft füllt sich mit Salsa, Bachata, Merengue, Rumba, ChaCha, getrieben vom glockengleichen Klang der „Tres“, dem sechssaitigen Instrument, das Bandleaderin Yarima Blanco als erste Frau Kubas so meisterhaft spielt. Darüber schwebt der Klang der Trompete von Gerard Armenteros.

Die übrigen Musiker des Septetts „Son Latino“ bereiten den Teppich, auf dem die kubanische Musik dahingleitet, getaktet von den vielgestaltigen Perkussionselementen, untermalt von Gitarre und Akustik-Bass und versehen mit dem Gesang, der von Gefühlen erzählt, Andrés Pérez, Hirán Carralero, Fernandez, Yuniar Hidalgo und Yusmal Hidalgo teilen mit Yarima Blanco die Leidenschaft für den Son Cubano und die Dankbarkeit für die Legenden des Buena Vista Social Club, die ihnen als nächster Generation den Weg in die Welt bereiteten.

Yarima Blanco beschreitet ihn auch mit ihrem Mann, der in der Band an den Percussions sitzt und ein Stück mit ihr singt, begleitet von der Liebeserklärung der jungen Frau und Mutter. Ihr gemeinsames Kind haben sie für das Gastspiel in Europa daheim gelassen bei den Großeltern. Ein Kuss der Eltern beschließt diesen Titel. Einer von vielen Momenten familiärer Atmosphäre und besondere Bande, die Akteure zu ihrem Publikum knüpfen.

Yarima Blanco und ihre „Son Latino“ lassen niemanden kalt. Die Zuschauer gehen mit, singen mit, klatschen mit, animiert von den Künstlern auf der Bühne. In den Gängen wird getanzt, bis eine Folknacht der wieder einmal spannenden und anregenden Gegensätze mit ihrer belebenden Internationalität unter großem Applaus verklingt.

Eröffnet worden war sie von Simin Tander. „Ich hoffe, dass Sie, wenn Sie ‘Paschtu‘und ‘Afghanistan‘ hören, beim nächsten Mal an Liebe und Gedichte denken statt an das, was man momentan mit beidem verbindet.“ Zum Auftakt der Folknacht in der Wandelhalle am Samstag malt die deutsch-afghanische Jazzsängerin, Weltmusikerin und Komponistin Simin Tander dieses andere Bild mit der Urkraft ihrer Stimme: das Bild eines Stromes, wie sie erklärt, der die Klischees und Gegenwart des Taliban beherrschten Landes fortschwemmen möge.



„Unfaded“ – unvergänglich – heißt ihr neues Album, aus dem die junge Künstlerin Titel präsentiert, die den rund 350 Gästen ihre Botschaft vermitteln und ihnen zugleich abverlangt, sich auf Außergewöhnliches einzulassen: auf eine einzigartig wandlungsfähige Stimme und eine Musik, die nicht zuerst Eingängigkeit zum Ziel hat.



Mal wie mit einem Anklang an die Jazz-Sängerin und Harfenistin Deboarah Henson-Conant, mal an die Oktavenweite einer Kate Bush erinnernd, im nächsten Moment vokalakrobatisch röhrend wie Nina Hagen oder die Töne ziehend und oszillierend, wie es orientalischen Folk prägt. Das mit ganz viel Selbst steckt in Simin Tander und drängt aus ihr heraus, die nicht mit Paschtu aufwuchs, weil ihr afghanischer Vater starb, als sie klein war. Sie lernte die Sprache später, „die viel Mystik für mich birgt.“



Mit ihren kongenialen Begleitern, dem schwedischen E-Bass-Gitarristen Björn Meyer und dem Schweizer Schlagzeuger Samuel Rohrer, erschafft die Sängerin mystische Klanglandschaften eines großen Flusses kraftvoller Weiblichkeit, denn alle Texte der neuen CD stammen von afghanischen Poetinnen verschiedener Epochen. Simin Tander hat deren Gedichte vertont und arbeitete mit der zeitgenössischen Dichterin und Journalistin Sohayla Hasrat-Nazini zusammen, die wie alle ihre Kolleginnen in Afghanistan nicht mehr veröffentlichen darf. Sie fliehen in die Anonymität oder aus dem Land.



„Unfaded“. Ein Strom vereint Unvergänglichkeit mit beständiger Wandlung. Er bleibt an keiner Uferstelle, in keinem Moment derselbe. Der Fluss, auf dem Simin Tander reist, fordert jede Gesellschaft heraus, ihren Frauen, deren Schaffens- und Tatendrang jeglichen Raum zu geben.

Kontrastprogramm: Auf eine „Stairway to heaven“, unplugged interpretiert, führt das virtuose australische Duo und junge Elternpaar Tim McMillan (Akustikgitarre) und Rachel Snow (Violine) sein Folkfest-Publikum in der Wandelhalle. Die sich selbst so titulierende „Rampensau“ Tim und das auf der Bühne personifizierte, verschmitzte Lächeln Rachel entzünden ein Feuerwerk mitreißender Gute-Laune-Musik – zu der sich die (virtuelle) Haarpracht hier und da im „Headbanging“ herumschleudern und die Luftgitarre spielen lässt?



Mit Deadmetal in einer Band namens „Forrest Grump“ begann McMillans Musiklaufbahn im hintersten Winkel des australischen Outbacks und dann lernte er Rachel Snow im „Schicki-Micki-Nachbardorf“ kennen: „Sie stand auf Beethoven“.



Als Duo ziehen die zwei nun durch die Welt und haben eine kleine Tochter, die „keinen Bock hat auf Musik“. Das wird sich hoffentlich noch ändern bei diesen Eltern, die alles auf ihren Instrumenten beherrschen und den Sound einer ganzen Band auf die Bühne zaubern für einen Akustik-Rock eigener Prägung, dem die Geige von Rachel Snow das besondere Etwas verleiht, hier und da an Irish Folk angelehnt. Im Duett klingen die zwei mit ihren Stimmen manchmal wie Simon & Garfunkel.. Und damit sind die beiden schon im Vorprogramm von „Motörhead“ in Köln aufgetreten, verrät Tim in feinstem australischen Denglisch, mit dem er meisterhaft kokettiert – „ist es suboptimal oder zauberhaft?“ – und dem Auftritt des Paares einen kräftigen Schuss Comedy hinzufügt.



„Tollpatsch“ ist sein Lieblingswort in Deutsch und wie zur Bestätigung haut er in einem Moment, als er die Hände über seine Gitarre fliegen lässt, das Mikro vom Ständer. „Witzbold“ ist das zweite und „Üübebrückungsgabel“ das dritte, wenn das Auto mal wieder liegen bleibt.

