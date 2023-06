Bad Wildungen: Die letzten Brote in der Altstadtbäckerei gebacken

Von: Cornelia Höhne

Die letzten Backwaren aus dem Ofen: Bäckermeister Manfred Noll (Mitte) und seine Ehefrau Monika mit Mitarbeitern in der Backstube, von links Eckhard Schäfer, Michael Dettmar und René Hempler. © Cornelia Höhne

Ein bewährter Handwerksbetrieb mit langer Geschichte schließt für immer seine Pforten: Die Altstadtbäckerei in bad Wildungen stellt am 30. Juni 2023 ihren Betrieb ein.

Bad Wildungen – Damit geht in Bad Wildungen ein Stück alte Handwerkstradition verloren. In der Backstube in dem Fachwerkhaus nahe der Stadtmauer wurde seit etwa 1880 Brot gebacken.

Drei Generationen in der Hand der Familie Maus

Die heutigen Inhaber Manfred und Monika Noll aus dem Hainaer Ortsteil Battenhausen haben vor 30 Jahren die Bäckerei in der Lindenstraße übernommen. Adolf Maus soll sie in 1900 gegründet haben. Drei Generationen lang – später mit Sohn Adolf und dessen Sohn Jochen – arbeitete die Bäckerei im Familienbetrieb und war bald über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für ihre Backwaren.

1993 übernahm das Ehepaar Noll das Unternehmen. „Damals gab es fünf Bäckereien in der Nähe“, erinnert sich der Bäckermeister. Eine nach der anderen habe dann ihre Pforten geschlossen.

Backwaren vom Kellerwald bis zum Edersee ausgeliefert

Der Start war nicht einfach, sagt Noll. „Es gab weder Angestellte noch ausreichend Kunden.“ Angefangen hat das Ehepaar mit einer Angestellten in der Bäckerei und einer Mitarbeiterin im Verkauf. Alteingesessene Wildunger trauten dem Bäckermeister, der seine Prüfung als Innungsbester abgeschlossen hatte, offenbar nicht viel zu. An ein Zitat erinnert er sich noch mit einem Schmunzeln: „Der isst keinen Sack Salz hier unten, der soll erst mal nur ein Tütchen kaufen.“

Aber bald florierte der Betrieb. Ein Verkaufsfahrzeug wurde angeschafft. 28 Jahre belieferte es mehrere Orte, Kliniken und Altersheime sowie viele Vereine mit Brötchen, Brot und süßen Backwaren. Vom Kellerwald bis hin zum Edersee, in die Walddörfer bis in die Heimat der Unternehmer, nach Battenhausen, wurden frische Teigwaren ausgeliefert.

Abschied von der Verkaufstheke: (von links) Vera Wagener, Monika Noll und Tochter Jennifer Noll. © Cornelia Höhne

Acht Jugendliche ausgebildet

Bis zu zwölf Mitarbeiter waren in der Altstadtbäckerei beschäftigt. Acht Jugendliche wurden in den drei Jahrzehnten zum Bäcker oder zur Verkäuferin im Einzelhandel ausgebildet. „Mit hochwertigen und individuellen Produkten konnten wir uns gegen Discounter behaupten“, sagt der Bäckermeister. Sein Motto: „Qualität ist unser Rezept.“ Schwierig war es, Neues auf den Markt zu bringen, sagt der Bäckermeister rückblickend. „Der alte Wildunger ist sehr konservativ.“

Noll legte Wert auf regional hergestellte Rohstoffe, alte Rezepturen für Brote und Backwaren sowie auf freundliche und kompetente Verkäuferinnen. „Wir waren gerne für unsere Kunden da“, bescheinigt Monika Noll. Trotz der vielen Baustellen rund um das Geschäft hätten die Kunden die Treue gehalten.

Neue Pläne mit dem alten Fachwerkhaus

Neun Mitarbeiter waren zuletzt beschäftigt, sie haben andere Jobs gefunden oder gehen in Rente – so wie die 60 und 62 Jahre alten Inhaber. Sie schließen nun die Bäckerei in dem Fachwerkhaus, weil dessen neuer Besitzer andere Pläne mit der Immobilie habe. Wildunger werden die Altstadtbäckerei sehr vermissen. Dort gab es zum Frühstücksbrötchen auch jede Menge Gesprächsstoff. Bei einem Schwätzchen im Stehcafé wurden die neuesten Nachrichten ausgetauscht. (Cornelia Höhne)