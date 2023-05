Bad Wildungerin geht als Diplomatin nach Uruguay und plant eigenes Tourismusprojekt

Von: Cornelia Höhne

Teilen

Abschied aus der Stadtpolitik: Parlamentsvorsteher Dr. Edgar Schmal wünschte der Stadtverordneten Kira Hauser einen erfolgreichen Start in Südamerika. © Cornelia Höhne

Eine Bad Wildungerin zieht es wieder in die weite Welt – in den nächsten vier Jahren ist Uruguay ihr neues Domizil.

Bad Wildungen - Kira Hauser, Diplomatin des Auswärtigen Amts in Berlin, übernimmt am 1. Juni die Leitung der Rechts- und Konsularabteilung der deutschen Botschaft in Montevideo.

Die Wildungerin hat bereits in vielen Ländern gearbeitet – von Kasachstan bis Ruanda. Vier Jahre ist sie meist an einem Ort und wird dann weiterversetzt. Nach dem letzten längeren Aufenthalt in Las Palmas zog es sie aber ab 2015 zu einer längeren Auszeit in die Heimat. „Das war für unsere drei Kinder die beste Lösung.“

Ihr Ehemann Klaus ist selbstständig in der Baubranche. Der Diplomaten-Beruf mit wechselnden Wohnorten war für die Familie oft eine Herausforderung, schildert Hauser.

In Wildungen hat sie sich eingebracht in der Kommunalpolitik, war Stadtverordnete für die Freien Wähler und Bürgermeisterkandidatin, gehörte zuletzt dem Kreistag an und arbeitete im Schulelternbeirat mit. „Das alles hat mir sehr viel Spaß bereitet.“

Uruguay „ist das europäischte Land in Lateinamerika“

Zu mehrmonatigen beruflichen Einsätzen verschlug es sie in dieser Zeit nach Ägypten, Marokko, in die palästinensischen Gebiete, nach Äthopien, in die USA – und nach Uruguay. Und dieses kleine Land am großen Rio de la Plata hat sie insgeheim schon lange gereizt. „Es ist das wirtschaftlich und politisch stabilste Land in Südamerika. Den Lebensstandard kann man durchaus mit Deutschland vergleichen. Es ist das europäischste Land in Lateinamerika und für mich ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten.“

Strand in Faro Jose Ignacio: Im Hinterland hat das Wildunger Ehepaar 51 Hektar Land gekauft. © Hauser/pr

Jetzt, wo die drei Kinder erwachsen sind und der Sohn kurz vor dem Abitur steht, beginnt für die Wildungerin ein neuer beruflicher Abschnitt. In der Botschaft der 1,5 Millionen Einwohner-Metropole bezieht Hauser am Donnerstag ein Büro mit Blick aufs Meer.

Vielfältige Aufgaben: „Alles, was mit Recht zu tun hat“

Ihre Aufgabe ist vielfältig: „Alles, was mit Recht zu tun hat.“ Bei Geburten oder Eheschließungen, bei bilateralen Verträgen, Amtshilfeersuchen in Strafsachen ist Hauser die zuständige Beamtin, ebenso für Erbschaftsangelegenheiten und Beurkundungen. „Ich bin quasi eine Notarin im Ausland.“ Etwa 30 000 bis 40 000 Deutsche und Deutschstämmige leben in Uruguay, schätzt die 47-Jährige.

Ein Familienleben, wie es viele kennen und schätzen, ist zunächst in weiter Ferne. Die beiden Töchter sind beruflich in der Schweiz und in Bayern. Ehemann und Sohn bleiben noch im Haus der Familie in Bad Wildungen und kommen bald zu Besuch. In der Kurstadt leben auch die Eltern der Diplomatin. Regelmäßig will sie die Gelegenheit zu Besuchen in der Heimat nutzen.

„Ich freue mich sehr auf mein neues Leben in Uruguay, es wird eine spannende Zeit“

Der Abschied von Weggefährten falle schwer, bekennt Kira Hauser, aber „ich freue mich sehr auf mein neues Leben in Uruguay, es wird eine spannende Zeit.“

Das kleine Land am großen Fluss war in vielen Dingen seiner Zeit voraus und sei bis heute äußerst liberal. „Uruguay hat sich in den letzten Jahren unglaublich entwickelt und die Experten-Prognosen lassen auch für die nächste Zukunft eine positive Entwicklung erwarten.“

Auf 51 Hektar Land einen Campingplatz und viele Tiere

Kira und Klaus Hauser planen im Land der Gauchos und großen Rinderherden ein Tourismusprojekt. In den Weinbergen nahe des Nobelbadeorts Punta del Este haben sie ein 51 Hektar großes Grundstück gekauft. Dort entsteht ein Campingplatz mit Tinyhaus-Siedlung. Außerdem ist Platz für Rinder, Pferde, Schafe, Alpakas, Ziegen und Hühner. Zum Vergleich: Europas größter Kurpark in Bad Wildungen hat 50 Hektar.

Weinberge in Südamerika: Die „Bodega Garzon“ in Uruguay. Die sanfte und hügelige Landschaft des kleinen Landes ähnelt Gegenden in Europa. © Hauser/pr

Das Gelände wird urbar gemacht, erläutert Hauser. Ein Brunnen wird gebohrt, auf Messen sammelten die Investoren jede Menge Ideen, die Webseite steht schon im Netz (www.isladelasrosas.com) und das eigene Wohnmobil ist auf dem Weg gen Südamerika. Uruguay habe keine spektakulären Highlights wie Patagonien, Chile und Argentinien, aber malerische Naturparks, eine Landschaft wie im heimischen Mittelgebirge und wunderbare Sandstrände. (Cornelia Höhne)