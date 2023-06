Falscher Behörden-Hinweis führt Radverkehr in die Irre

Von: Matthias Schuldt

Teilen

Wer auf diesen Hinweis vertraute, folgte dem Weg vergeblich. © Matthias Schuldt

Eine falsche Beschilderung seitens der Kreisverkehrsbehörde frustiert Radfahrer am Giflitzer Berg zwischen Bad Wildungen und Edertal.

Bad Wildungen/Edertal – „Vielen Dank – und dann soll man mehr mit dem Fahrrad fahren...“ Eine junge Radfahrerin bringt den Frust auf den Punkt, den eine mangelhafte Beschilderung auf dem Rad- und Wirtschaftsweg entlang des Giflitzer Berges in den vergangenen Tagen bei Vielen auslöste. An diesem späteren Mittwochnachmittag sind es binnen weniger Minuten ein halbes Dutzend Einheimische und Touristen, die in die Irre geleitet werden.An der Müll-Umladestation steht eine Absperrung mit dem Verkehrszeichen „Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art verboten“ und dem Zusatz „Fahrräder frei“. Wer darauf vertraut fährt weiter und trifft nach zwei Dritteln des Weges bergab Richtung Giflitz auf die nächste, fast gleichlautende Absperrung. „Fahrradfahrer absteigen“ heißt es nur dieses Mal.

Doch ein mobiler Kranwagen macht selbst ein Weitergehen zu Fuß unmöglich. Ein Arbeitstrupp hantiert hoch oben an der Spitze des Strommasten, der direkt neben dem Radweg steht. Eine Kette quer über den Asphalt lässt keine Missverständnisse aufkommen. „Wir wissen auch nicht, was diese Beschilderung soll“, sagt ein Mitarbeiter der Firma auf Nachfrage. Der Weg müsse ganz gesperrt sein, allein schon, weil von oben etwas herunter fallen könne.

Die Radfahrer haben zwei Möglichkeiten: sie weichen illegal auf die Straße aus, wo der Autoverkehr schon durch Warnbaken bei Vorgabe von Tempo 50 bergab auf die linke Fahrspur umgeleitet wird. Die dreispurige Straße des „Giflitzer Berges“ ist explizit für Radfahrer und Fußgänger verboten.

Zweite Möglichkeit: Umkehren und einen anderen Weg Richtung Edertal suchen. Ortsfremde werden damit allein gelassen. Ortskundige drehen oberhalb der Müllumladestation links ab Richtung Anraff. Wer zu alledem ohne Elektro-Antrieb unterwegs ist, freut sich darüber, die gesamte Steigung Richtung Altwildungen hochfahren zu müssen, nachdem in die mangelhafte Beschilderung ins Verkehrs-Nirwana geschickt hat.

Auf Nachfrage beim Wildunger Ordnungsamt stellt sich heraus, dass die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises die Hinweise hat aufstellen lassen. Das Wildunger Amt informierte die zuständige Stelle beim Kreis nach eigener Aussage umgehend. Eine Anfrage unserer Zeitung zur Ausschilderung und wie es dazu kam, liegt der Pressestelle des Landkreises vor. Die Antwort reicht der Kreis noch nach.

Die Firma „Tennet“ erläutert auf Anfrage den Grund für die Arbeiten. Die Stromtrasse sei im Wesentlichen bereits im vorigen Jahr ertüchtigt worden. An den meisten Masten sei das im vereinfachten Genehmigungsverfahren möglich gewesen, doch an einzelnen Masten musste das Unternehmen erst auf eine gesonderte Erlaubnis vom Regierungspräsidium in Kassel warten, heißt es aus der Pressestelle. Diese liege nun vor. Inzwischen sei die erste Hälfte dieser Arbeiten am Giflitzer Berg erledigt. Weiter gehe es Richtung Norden Richtung Waldeck. Voraussichtlich m August folge der zweite Teil am selben Masten neben dem Radweg Giflitzer Berg, und dieser müsse dann ein weiteres Mal für einige Tage gesperrt werden, erwartet der tennet-Sprecher. (Matthias Schuldt)