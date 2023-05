Bad Wildungen: Sanierung des städtischen Fachwerkhauses in der Brunnenstraße beschlossen

Von: Cornelia Höhne

Südostfassade zum Kirchplatz: Das Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert ist laut Machbarkeitsstudie als Einzeldenkmal in der Denkmalliste des Landesamt für Denkmalpflege aufgeführt. © Cornelia Höhne

Nach intensiver Beratung im Planungsausschuss stimmte nun auch die Stadtverordnetenversammlung der Sanierung des städtischen Gebäudes Brunnenstraße 34 zu.

Bad Wildungen – Das Konzept sieht Gastro-/Handelsflächen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss, eine Wohnung im zweiten Obergeschoss, einen Aufzug zum Kirchplatz hin sowie eine öffentliche Toilette vor.

Fördergelder werden beantragt, die Planung wird in Kürze ausgeschrieben.

Baukosten 1,9 Millionen Euro

Vor einem Jahr war das Thema schon einmal im Parlament. Beschlossen wurde, das für die Stadt wirtschaftlichste und belebendste Element weiterzuentwickeln. Das beauftragte Büro hat daraufhin die Planung konkretisiert und eine Kostenschätzung erarbeitet.

Das Konzept beinhaltet eine multifunktional nutzbare Fläche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, Wohnraum im zweiten Obergeschoss mit Empore, eine von außen zugängliche barrierefreie Toilette und einen Aufzug, der Markt- und Kirchplatz verbindet. Zu Baukosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro werden 1,65 Millionen an Fördergeldern aus dem Programm „Lebendige Zentren“ erwartet.

Anschluss an Nahwärmenetz des Rathauses geplant

Nach Angaben des Ausschuss-Vorsitzenden Helmut Simshäuser (CDU) beläuft sich der Zuschuss von Bund und Land Hessen aus dem Programm „Lebendige Zentren“ nunmehr auf 1,1 Millionen Euro, die Stadt Bad Wildungen hat Investitionskosten von 800 000 Euro zu tragen. „Das sind 42 Prozent der Gesamtkosten.“

Das Gebäude wird an das Nahwärmenetz des Rathauses angeschlossen. Einnahmen aus vermietbaren Flächen werden erwartet. Am Ende verbleibe eine Finanzierungslücke von 25 000 Euro pro Jahr. Was fehlt, ist eine Untersuchung der Bausubstanz des Holzes. „Was da rauskommt, wissen wir noch nicht“, sagte Simshäuser. Auch diese Kosten wären aber förderfähig.

Marc Vaupel: „Mehr als großzügige Förderkulisse“

Marc Vaupel (CDU) signalisierte trotz hoher Sanierungskosten Zustimmung seiner Fraktion. Die „mehr als großzüge Förderkulisse“, die in Anspruch genommen werden kann und die herausragende Lage des Gebäudes seien entscheidende Argumente. Das städtische Gebäude ist erste, das über dieses Förderprogramm abgewickelt wird und aus Sicht Vaupels „ein gutes Referenzobjekt“.

Die Investition hätte sich aber auch für private Investoren gelohnt, merkte er an. „Hätte ein Privatmann es für 1,9 Millionen Euro umgebaut, dann hätte er 1,65 Millionen Euro Zuschüsse bekommen, so dass ihn das Haus eigentlich nur 250 000 Euro kosten würde.“ Eine Anregung der Union zur vorliegenden Planung: Im ersten Obergeschoss auf Wohnraum verzichten zugunsten einer Nutzung, die die Stadt belebt.

Bei drei Enthaltungen zugestimmt

Claudia Bergmann (fraktionslos) zeigte sich angesichts der angespannten Haushaltssituation skeptisch vor der geplanten Maßnahme. „Wir haben schon für die Altstadt fast eine Million an Eigenmitteln der Stadt vor Kurzem freigegeben.“ Bergmann forderte vor einem Beschluss aktuelle Zahlen zur Finanzlage.

„Wenn wir die Altstadt voran bringen wollen, müssen wir Geld in die Hand nehmen. So viele Privatleute, die das machen, gibt es nicht,“ konterte Bürgermeister Ralf Gutheil. Das Parlament stimmte mit 21 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen der geplanten Sanierung zu. (Cornelia Höhne)