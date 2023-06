Wassertreten im neuen Naturerlebnisbecken in Odershausen

Wassertreten mit Panoramablick: Das Naturerlebnisbecken in Odershausen wurde seiner Bestimmung übergeben; hinten von links Ortsvorsteher Mike Bredemeier und Bürgermeister Ralf Gutheil, vorn Oliver Höhne. © Peter Fritschi

Beim Schnadezug an Fronleichnam wurde im Bad Wildunger Stadtteil Odershausen ein Naturerlebnisbecken im Wald mit herrlichem Ausblick von Bürgermeister Ralf Gutheil und Ortsvorsteher Mike Bredemeier seiner Bestimmung übergeben.

Bad Wildungen-Odershausen – Die Erbauer legen Wert darauf, dass die Anlage nichts mit dem klassischen Tretbecken Kneipps zu tun hat. Ortsvorsteher Bredemeier: „In unserem Becken sind Kleinstlebewesen zu Hause und somit sind wir noch stärker mit der Natur verbunden.“ Zusätzlich angelegt wurde ein „Weg der Sinne“. Saskia Schröder, die ihn ausprobierte, war angetan: „Das ist für mich Meditation.“

„Weg der Sinne“ zum Barfußlaufen

An dem alten Bassin nagte der Zahn der Zeit. Die Wanne war brüchig geworden, und manch Wanderer benutzte sie als Urinal. Zusätzlich wurde sie von herabfallendem Laub verunreinigt. Die Anlage wurde komplett demontiert, das Gelände eingeebnet. Das neue Becken erhielt eine Edelstahlwanne, gesäumt von Zedernhölzern. Der Teichgrund wurde von Sichtbetonsteinen umrandet, und in der Mitte wurden 40 Jahre alte extrem harte Tropenhölzer von einem früheren Steg verbaut.

Der „Weg der Sinne“ lädt zum Barfußlaufen auf feinem und grobem Sand, auf Kies und Holz ein. Molche und Kleinstlebewesen bevölkern das Becken. Frisches Wasser wird ständig zugeführt und über einen Überlauf wieder abgeführt. Die Planungsphase zog sich über mehrere Jahre. Die Bauarbeiten waren nach einem knappen Jahr beendet. Rund 20 000 Euro brachten die Odershäuser an Eigenleistungen ein, von der Stadt wurden 12 000 Euro an Materialkosten bewilligt. Fördergelder, die bereits eingepreist waren, wurden gestrichen, da ein etwas anderes Material verbaut wurde. „Die Förderhürden liegen hoch“, merkte der Ortsvorsteher an.

Das Herzstück: die beiden Zuläufe. © Peter Fritschi

Viele Ortsbewohner ehrenamtlich im Einsatz

Bürgermeister Gutheil lobte die hohe ehrenamtliche Bürgerbeteiligung und das ausgezeichnete Engagement: „Sehr viele Menschen waren wechselseitig ehrenamtlich an dem Projekt beteiligt. So etwas hätte wir in der Kernstadt nur schwer erreichen können.“

Das Naturerlebnisbecken befindet sich westlich der Ortsmitte. Es ist über den Dörnbachweg erreichbar. Umrahmt wird es von alten Bäumen.

Gespeist wird da Becken durch das Wasser des Kaltenbornsbachs, der direkt neben der Anlage verläuft, und von der Auenberg-Quelle.

Auf dem Weg der Sinne: Saskia Schröder. © Peter Fritschi

Vorbeugend gegen Krampfadern

Die Vorteile des Wassertretens werden auf der Odershäuser Homepage erläutert: „Dadurch soll der Kreislauf angeregt und die arterielle Durchblutung gefördert werden. Der entstehende Kältereiz lässt die oberflächlichen Blutgefäße kontrahieren und fördert so, zusammen mit der Muskelbewegung, den venösen Blutkreislauf. Zudem soll das Wassertreten vorbeugend gegen Krampfadern wirken.“ Ein abendlicher Besuch könnte auch für besseres Einschlafen förderlich sein, heißt es weiter.

Beim Schnadezug wurde für den verstorbenen ehemaligen Bürgermeister und Ortsvorsteher von Odershausen, Alfred Hucke, an der Jägersburg ein Baum gepflanzt und eine Gedenktafel enthüllt. Die Bewirtung übernahm der Sport und Ballet-Tanzverein „Volle Kanne“. (Peter Fritschi)