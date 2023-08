Glasfaser-Hausanschlüsse für Wildunger Innenstadt ab 2024 möglich

Von: Matthias Schuldt

Für weite Teile der Innenstadt will „Glasfaserplus“ ab 2024 Glasfaser-Hausanschlüsse anbieten. Das Luftbild zeigt linker Hand die Altstadt, rechts das Kurviertel, also seitenverkehrt im Verhältnis zur Karte (siehe weiter unten im Text). © Hans Blossey/Archiv

Es scheint Bewegung in den Bad Wildunger Glasfasermarkt zu kommen, doch längst nicht die gesamte Stadt profitiert davon.

Bad Wildungen – Rund zwei Monate, nachdem das Unternehmen „plusnet“, Tochter des Energieversorgers „enBW“, den Glasfaserausbau im Wildunger Industriegebiet Ende Mai begonnen hat, tritt nun das Unternehmen „Glasfaserplus“ in der Badestadt öffentlich auf den Plan. Im Sommer 2024 will es laut einer eigenen aktuellen Pressemitteilung mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in der Kernstadt von Bad Wildungen beginnen. Privatkunden erhalten gratis den Hausanschluss gelegt, sofern der Kunde während der Ausbauphase einen Glasfasertarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließt, verspricht „Glasfaserplus“. Obwohl es sich bei der GmbH um eine Gemeinschaftsfirma von Telekom und IFM Global Infrastructure Fund handelt, müsse der Vertrag nicht bei der Telekom abgeschlossen werden, fügt das Unternehmen hinzu. „Glasfaserplus“ habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2028 rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse im ländlichen Raum sowie klein- und mittelstädtischen Regionen Deutschlands zu schaffen.

Für Bad Wildungen hat das Unternehmen, grob umrissen, die Siedlungsflächen zwischen Königsquellenpark und Schützenplatz einerseits sowie Bornebach und Sonderbach andererseits in den Blick genommen.

In Bad Arolsen gab es jüngst Kritik am Auftreten von „Glasfaserplus“, weil die Firma dort in Konkurrenz zum Anbieter Goetel nur auf einige Teilbereiche der Innenstadt fokussiere. „Rosinenpickerei“ lauteten die Kommentare etwa aus der Arolser Stadtverwaltung, die sich von Goetel ein Abdecken auch der Stadtteile erhofft..

Der längliche Haufen grüner Kreise um Kurviertel und Altstadt zeigt das Gebiet. Links davon liegt Reinhardshausen, schräg links oberhalb Reitzenhagen. © Glasfaserplus/pr

In Bad Wildungen fehlt es bislang an einem Anbieter mit so einem Anspruch. Ihn verfolgt trotz des umfassenderen Ansatzes auch „Glasfaserplus“ mit seinem verkündeten Angebot nicht. Schon die nahe gelegenen Stadtteile Altwildungen, Reitzenhagen, Reinhardshausen oder die Kernstadtsiedlungsgebiete um die Odershäuser Straße und südöstlich der Itzelstraße bleiben den Angaben zufolge außen vor, ganz zu schweigen von den weiter außerhalb gelegenen Stadtteilen.

Während Konkurrent „plusnet“ mit seinem Auftritt zuvorderst auf gewerbliche Kundschaft abzielt und deshalb im Industriegebiet sowie im Reinhardshäuser Klinikzentrum mehrere Hundert Verträge abgeschlossen hat, setzt die Firma Goetel auf eine andere Strategie. Sie braucht eine Quote von mindestens 40 Prozent der Haushalte, die in einem Gebiet mit ihr einen Vertrag abschließen, damit dieses Gebiet oder dieser Stadtteil Glasfaser-Hausanschlüsse erhält. In Waldeck beispielsweise hat das Unternehmen nach eigener Mitteilung und Mitteilung der Stadtverwaltung in allen Stadtteilen inzwischen diese Quote erreicht. Die Wildunger Stadtverwaltung setzt anders als Waldeck auf eine Kooperation mit „plusnet“ statt Goetel, doch wie das Beispiel „Glasfaserplus“ zeigt, ist die Unterstützung der jeweiligen Stadtverwaltung nicht Voraussetzung für den Ausbau. Jedes Unternehmen ist frei, sich auf diesem Markt zu tummeln, betonte Bad Wildungens Bürgermeister Ralf Gutheil vor einigen Monaten in der Stadtverordnetenversammlung.

Dabei äußerte beispielsweise Bergfreiheits Ortsvorsteher Stefan Dehnert die Sorge, dass es mit dem Anschluss für die entlegeneren Stadtteile generell schwierig werde. Unternehmen wie „plusnet“ halten es für möglich, dass früher oder später der Staat einspringen müsse, um die Lücken in dünner besiedelten Gebieten zu schließen, die nur mit hohem, für Private nicht rentablen Kostenaufwand anzuschließen seien. Eines sei unabhängig davon klar, wurde seinerzeit in der Wildunger Parlamentsdebatte betont: Bis zur letzten Milchkanne reiche das Netz wohl nie. (Matthias Schuldt)