Großbrand in Wildunger Altstadt

Von: Lutz Benseler

Feuer am Sonntag, 4. Juni, gegen 18 Uhr in der eng bebauten Wildunger Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern: Auf einem Balkon in der Teichstraße, auf dem der Brand ausbrach, hatten Bewohner selbst vergeblich Löschversuche unternommen und schlugen Alarm.

1 / 16 Feuer am Sonntag, 4. Juni, gegen 18 Uhr in der eng bebauten Wildunger Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. © Mark Pudenz

