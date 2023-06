Rock im Wildunger Kurpark zurück: „Having a good time“

Die „Queen Kings“ begeisterten das Publikum im Wildunger Kurpark beim ersten „Rock im Park“ nach drei Jahren Zwangspause. © Sabine Degenhardt

Ein lauer Sommerabend, mehr als tausend Gäste im Kurpark und ordentlich Rock auf die Ohren.

Bad Wildungen – Veranstalter wie Zuhörer freuten sich darüber, dass sie endlich wieder „Rock im Park“ erleben und genießen durften. Zum Durchstarten wurde eine der besten Queen-Tribute-Bands eingeladen, „The Queen Kings“. „Are you ready to dance“, schallte es von der Bühne des Pavillons herunter. Leadsänger Sascha Krebs forderte die Gäste direkt auf, weiter nach vorn zu kommen.

Das ließen diese sich nicht zwei Mal sagen und kamen der Aufforderung sofort nach. Lieder wie „I want to break free“, „Having a good time“ oder „Another one bites the dust“ stimmten das Publikum auf die großen Songs von Queen ein. So mancher begleitete die Band auf seiner Luftgitarre, während Rolf Sander mit seiner Bass-Gitarre ein Solo vom Feinsten spielte. Tanzen, Klatschen, Mitsingen war angesagt bis hin zu Jubelrufen und Kreischen, als Oliver Kerstan sein grandioses Können am Schlagzeug präsentierte, eingehüllt nur in Bühnennebel und von Scheinwerfern perfekt in Szene gesetzt.

Drazen Zalac spielte Gitarre, Christof Wetter an den Keyboards und Susann de Bollier sang im Background, zeigte sich aber auch stimmgewaltig in zwei Duetten mit dem Leadsänger. Sascha Krebs, der in Hauptrollen in mehr als tausend Shows des Musicals „We will rock you“ auftrat, wusste das Publikum zu begeistern. Er forderte es immer wieder auf mitzusingen. Super Stimmung unter allen Gästen.

Am Ende dankte Krebs den Queen-Fans und würdigte die „traumhafte Location“. Zugabe-Rufe ließen da nicht lange auf sich warten, denn es fehlten noch ein paar Hits der Glamour-Rockband. Mit „Radio Ga Ga“, „We will rock you“ sowie ganz zum Schluss „We are the champions“ drehte die Formation noch einmal voll auf und das Publikum ging begeistert mit.

„Alle haben wieder richtig Lust auf Rock im Park“, sagte Ute Kühlewind vom Stadtmarketing im Vorfeld. Sie freute sich sichtlich über das gemeinsam mit Stefan Martin realisierte Projekt. Das perfekte Wetter spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei diesem tollen Open Air Abend.

Die Fans drücken es einfach mit einem anderen Queen-Song aus: „These are the days of our lives“. (Sabine Degenhardt)

