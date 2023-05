Bad Wildungen: Schulweg nach Odershausen wird sicherer mit Licht und Querungshilfe

Von: Cornelia Höhne

Kein helles Dauerlicht: Für den Schulweg von der Ense-Schule nach Odershausen schlägt die CDU intelligente Systeme vor, die gegenüber herkömmlichen Straßenleuchten bis zu 80 Prozent Energie einsparen. © Archiv

Der Schulweg von der Ense-Schule in Bad Wildungen bis zum Ortseingang des Stadtteils Odershausen soll beleuchtet werden. Außerdem ist eine Querungshilfe in der Wildunger Straße vorgesehen.

Bad Wildungen – Das Stadtparlament stimmte einer außerplanmäßigen Auszahlung zu. Das Vorhaben wird aus dem Förderprogramm Nahmobilität mit öffentlichen Mitteln bezuschusst.

Anreize schaffen für Umstieg auf das Fahrrad

Das Projekt „Nahmobilität Wildunger Straße“ ist mit 457 600 Euro veranschlagt. Für die Beleuchtung ist bereits ein Zuwendungsbescheid über 366 000 Euro eingegangen. Der verbleibende Eigenanteil der Stadt von 91 600 Euro reduziert sich durch eine Förderung des Landkreises Waldeck-Frankenberg auf knapp 55 000 Euro. Der Kreis bezuschusst Maßnahmen des Radverkehrs der Kommunen mit 40 Prozent.

55 000 Euro sparte die Stadt aktuell bei der Umsetzung des Projekts „Nahmobilität und Gehwegsverbindungen in Armsfeld“ durch Einsparungen bei Ausschreibungen. Diese Summe fließt nun in das Vorhaben in Odershausen. Für Ausschreibung und Bauleitung zeichnet das Stadtbauamt verantwortlich. Die Nahmobilität wird gefördert, damit mehr Menschen Schul- und Alltagswege mit dem Rad zurücklegen, sagte Bürgermeister Ralf Gutheil in der Stadtverordnetenversammlung. Die nötigen Fahrradwege werden durch die Kommunen hergerichtet.

„Der Weg zwischen Odershausen und der Ense-Schule wird schon genutzt, und es ist eine stark und schnell befahrene Straße“, merkte Gutheil an. Aus Gründen der Sicherheit sprach er sich für die Beleuchtung des Wegs aus.

Energie sparen mit „Light On Demand“

Kritisch zum Dauerlicht äußerte sich Matthias Biederbeck (CDU): „In den Stadtteilen diskutieren wir über die Abschaltung der Beleuchtung bei Nacht, und hier bauen wir eine neue Beleuchtung außerhalb von geschlossenen Ortschaften auf – ist das nicht schizophren?“ Zudem sei die Lichtverschmutzung eine Gefahr für Insekten. Biederbeck forderte auf, ein modernes Beleuchtungssystem anzuschaffen, das bewegungsunabhängig die Intensität verändern kann. „Neudeutsch sagt man auch Light On Demand.“ Die Leuchten sind extrem dunkel und würden nur bei Bewegung auf ihre volle Helligkeit aufdimmen, erläuterte der CDU-Abgeordnete. „Eine Energieersparnis von über 80 Prozent ist hier realistisch.“

Mit 21 Ja-Stimmen, bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss das Stadtparlament ohne weitere Diskussionen die außerplanmäßige Auszahlung für die Nahmobilität in der Wildunger Straße. (Cornelia Höhne)