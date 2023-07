Cannabisplantage im Haus: Hohe Strafen für 53 Taten in Waldeck-Frankenberg

Cannabisplantage im Wohnhaus: Drei Männer mussten sich vor Gericht verantworten. Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa © Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa

Für 53 Straftaten im Kreis Waldeck-Frankenberg hat das Schöffengericht am Amtsgericht Fritzlar hohe Freiheitsstrafen verhängt.

Bad Wildungen/Fritzlar – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden zwei Männer im Alter von 27 und 37 Jahren zu jeweils zwei Jahren und drei Monaten verurteilt, ein 30-Jähriger zu neun Monaten auf Bewährung.

Fast sechsstündige Verhandlung

„Es tut mir sehr leid“, sagten übereinstimmend zwei Angeklagte, der Dritte bedauerte, „große Scheiße gebaut“ zu haben. Während der fast sechsstündigen Verhandlung sprach ein Kriminalbeamter von einer professionellen Cannabisplantage in einem Haus im Kreisteil Frankenberg. Die Ernte war laut Anklage der Staatsanwaltschaft zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt.

Angeklagt waren die drei Männer wegen unerlaubten Handeltreibens mit Marihuana und Anbaus von Betäubungsmitteln oder der Beihilfe dazu. Der 37-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft Kassel im Internet Anbauutensilien für die Aufzucht von Cannabispflanzen an seine eigene Wohnanschrift in Bad Wildungen sowie an die Anschrift des 27-Jährigen bestellt. Bei einer Durchsuchung der Polizei Mitte Juli 2021 waren über 40 Cannabispflanzen und auch geerntete Blätter sichergestellt worden. Die Pflanzen waren zwischen 40 Zentimeter und 1,50 Meter hoch.

Rauschgift-Plantage „perfekt ausgebaut“

Fast 20 Minuten dauerte das Verlesen der vier Anklagen. Ein Beschuldigter erklärte, er habe nur die Räume für den Anbau zur Verfügung gestellt. Nach der Frage von Richterin Corinna Eichler, wer die „Kifferprimeln“ angebaut habe, zeigte er auf den Mitangeklagten. „Ich habe mit dem Konsumieren aufgehört, als meine Freundin schwanger wurde.“ Der Sohn sei vor einer Woche geboren worden.

Mit modernen Bewässerungen, Fässern, Lampen und Stromleitungen war die Rauschgift-Plantage perfekt ausgebaut, hieß es in der Beweisaufnahme. Der Hauseigentümer sagte, vom Bau der Plantage auf dem Dachboden habe er „erst im Nachhinein“ erfahren. „Ich war arbeiten.“ Er solle das wegräumen, habe er seinen Bruder aufgefordert. Er selbst habe von der Ernte nichts bekommen.

Der Anwalt des zweiten Angeklagten sagte, sein Mandant werde keine Fragen beantworten. Es gebe eine „geständige Einlassung“, der unerlaubte Anbau sei eingeräumt worden: „Da gibt es nichts zu beschönigen.“ Ziel sei gewesen, medizinischen Hanf herzustellen. Sein Mandant habe den Eigenbedarf finanzieren wollen.

„Die Dolden haben schon blonde Haare.“

„Ich gebe das zu“, sagte der dritte Angeklagte zu den Vorwürfen. Er und sein Bruder hätten die Idee gehabt, für den Eigenbedarf anzubauen.

„Die Dolden haben schon blonde Haare.“ Das ist ein Zitat aus Handy-Gesprächen, die die Polizei überwachte. Beschrieben wird in dem Gespräch der Zustand der Pflanzen. Alles sei „professionell angelegt“ gewesen, formulierte der Kriminalbeamte, ein Fachmann der Rauschgift-Kriminalitätsbekämpfung. Drei bis vier Ernten im Jahr wären möglich gewesen.

Der Angeklagte, der die geringste Strafe bekam, war nicht vorbestraft. Die beiden anderen Männer haben Vorstrafen unter anderem wegen Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln, Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung sowie Körperverletzung.

Die Oberstaatsanwältin plädierte bei ihnen für Freiheitsstrafen von einem Jahr und zehn Monaten, sowie für den 30-Jährigen für ein Jahr auf Bewährung und 300 Euro an die Drogenhilfe Nordhessen. Die Verteidiger hatten geringere Strafen beantragt.

Richterin Eichler erklärte am Ende, der 30-Jährige habe eine positive Sozialprognose. Der 37-Jährige habe während der Bewährungszeit die Cannabis-Plantage aufgebaut. (Manfred Schaake)