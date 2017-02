50 Jahre "Las Wega...s": Disco-Gäste feierten wie früher

Wie früher: Zu Oldies der Band Revolver füllte sich schnell die Tanzfläche bei der Jubiläumsparty in Wega. Drei Generationen feierten gemeinsam bis tief in die Nacht. Foto: P. Böttcher

Wega. Partygäste aus drei Generationen haben bei Livemusik und Hits vom Plattenteller das 50-jährige Bestehen der Discothek „Las Wega...s" gefeiert. Aus ganz Deutschland waren ehemalige Besucher in den Bad Wildunger Stadtteil angereist.

Wie damals lockte die Band Revolver mit gern gehörten Oldies auf das Tanzparkett in der Discothek an der Bundesstraße 253. Die Band wechselte sich ab mit dem DJ der ersten Stunde: Achim Seidlitz legte Musik vom Plattenteller auf. Wie in den Anfangsjahren begrüßte er das Publikum mit der Erkennungsmelodie und dem ersten Titel, der in der angeblich ältesten Diskothek Hessens gespielt wurde: „Dear Mrs. Applebee“ von David Garrick. Unter den etwa 300 bis 400 Besuchern waren junge Leute und Gäste im Rentenalter. „Ich war fasziniert, dass so viele alte Stammgäste da waren“, sagte Achim Seidlitz.

Von Conny Höhne