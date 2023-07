Bad Wildungen: 83 Abiturienten des Gustav-Stresemann-Gymnasiums verabschiedet

Von: Cornelia Höhne

Das Abitur in der Tasche: Die Abiturienten des Gustav-Stresemann-Gymnasiums wurden gestern feierlich in der Wandelhalle verabschiedet; das Bild zeigt den Jahrgang beim Gruppenfoto im Kurpark. © Cornelia Höhne

Zur Musik von „The Arrival of the Queen of Sheeba“, gespielt vom Schulorchester, zogen die Abiturienten des Gustav-Stresemann-Gymnasiums in die Bad Wildunger Wandelhalle ein. In einer Feierstunde nahmen die erfolgreichen Absolventen ihre Abschlusszeugnisse und zahlreiche Glückwünsche entgegen.

Bad Wildungen – Alle 83 zur Prüfung angetretenen Abiturienten haben bestanden. Das Motto „Abi-Cetamol – der Schmerz hat ein Ende“ – abgeleitet von dem schmerzlindernden Medikament Paracetamol – zeigte aber, dass der Stress nicht spurlos an ihnen vorüber gegangen ist.

Neue Herausforderungen meistern

Schulleiterin Iris Blum gratulierte in der Feierstunde am Freitag, 7. Juli 2023, zum bestandenen Abschluss. Mit dem Abitur in der Tasche seien diese Schmerzen aber nicht vorbei. Auch im neuen Lebensabschnitt gebe es Herausforderungen zu meistern. „Jetzt werden noch andere, kopfzerbrechende Schmerzen auf Euch zukommen.“

Bürgermeister Ralf Gutheil wünschte bei Berufsausbildung oder Studium Erfolg und ein glückliches Händchen. „Jetzt geht"s erst richtig los,“ signalisierte er. Frank Siesenop überbrachte die Glückwünsche des Staatlichen Schulamts in Fritzlar. Den Schulabgängern rief er zu: „Heute ist der Beginn und das Ende eines wichtigen Lebensabschnitts.“

Förderverein ehrt Lara Singh für besonderes Engagement

Kerstin Lidgett, Vorsitzende des Schulelternbeirats, übermittelte Glückwünsche von den Eltern der Schulgemeinde. Allen Schülern des Jahrgangs wünschte sie, dass sie ihren Weg durchs Leben finden. „ Verfolgt Eure Träume, bleibt echt.“ Anke Arnold verlieh als Vorsitzende des Fördervereins erstmals eine Auszeichnung für besonderes Engagement. Sie ging an Lara Singh, die sich als Schulsprecherin sowie als Delegierte für den Schülerrat und die Schulkonferenz mit großem Engagement eingebracht hatte.

Die zehn besten Absolventen: Vorn von rechts Gabriel Pereira Oliveira, Gabriel Behnana , Inga Lotta Scharkowski (alle 1,0), Annika Hampel (1,2); oben von rechts Elisa Benner, Finn Spratte, Matthias Fries (alle 1,1), Elisa Stahl (1,2), Marc Brüne (1,1) , Lara Singh (1,1). © Cornelia Höhne

Die amtierende Schulsprecherin Amelie Monstadt gab den scheidenden Mitschülern die besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. „Jetzt habt ihr es geschafft, das ist definitiv ein Grund zum Feiern.“

„Der Schmerz hat ein Ende“

In ihrer Abiturientenrede skizzierten Alica Schiller und Marc Brüne unter dem Stichwort „Abi-Cetamol“ mit viel Humor die Leiden der Patienten (Schüler) am Wildunger Gymnasium und gingen sehr detailliert auf ihre „Ärzte“ (die Lehrer) ein. Mit Erleichterung verkündete Marc Brüne: „Heute ist es so weit: Der Schmerz hat ein Ende.“

Redeten Klartext“: Alica Schiller und Marc Brüne bei der Abiturientenrede über Patienten (Schüler), Ärzte (Lehrer) und „Abi-Cetamol“. © Cornelia Höhne

Zuvor aber diskutierte das „Ärzte-Kollegium“ noch munter auf der Bühne über die Leiden und „Heilungsversuche“: Die Tutoren Kristina Böhne, Heike Pilz, Daniel Pilz, Rüdiger Staffel und Norbert Weiler nahmen dabei die Eigenheiten der Abiturienten auf die Schippe. Zum Abschluss rief Studienleiter Horst Müller auf zum „Abi-Cetamol für alle“: Unter großem Beifall wurden die Zeugnisse ausgegeben. Geehrt wurden die zehn besten Abiturienten. Zahlreiche Preise wurden zudem für gute Leistungen in den verschiedenen Fächern verliehen.

Mit Musik vom Schulorchester und einem Solisten-Quintett endete der offizielle Teil. Mit Sekt und Orangensaft stießen die Schulabgänger mit Eltern, Freunden, Familienangehörigen und ihren Lehrern auf das bestandene Examen an. Heute klingt die Schulzeit beim Abiball feuchtfröhlich aus. (Cornelia Höhne)