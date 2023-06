Kleine Schritte zum Job: Halbzeitbilanz beim Projekt „Auszeit für Gesundheit“

Von: Cornelia Höhne

Teilen

Halbzeitbilanz in Bad Wildungen: Uwe Rauch, Andrea Martin, Andreas Schnücker, Karl-Heinz Wilke und Otto Richter von den Jobcentern aus Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Friedhelm Koch vom Wildunger Treffpunkt (von links), an dem viele Kurse stattfinden, hoffen auf eine Verlängerung des Projekts. © Conny Höhne

Die Erwerbsfähigkeit von Bürgergeldempfängern zu erhalten oder wiederherzustellen – dieses Ziel verfolgt das Modellvorhaben rehapro des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Im Treffpunkt in Bad Wildungen zogen die Initiatoren eine Halbzeitbilanz.

Waldeck-Frankenberg - Die drei nordhessischen Jobcenter (JC) in Marburg-Biedenkopf, im Schwalm-Eder-Kreis und in Waldeck-Frankenberg starteten in 2020 das Projekt „Auszeit für Gesundheit“. In der Projektlaufzeit von fünfeinhalb Jahren sollen 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihrem Gesundheitszustand arbeiten, die soziale und gesellschaftliche Teilhabe verbessern und möglichst ein Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt gefunden werden. „Wir arbeiten mittlerweile drei Jahre im Projekt“, sagt Otto Richter, Geschäftsführer im JC Waldeck-Frankenberg. Nach seinen Worten haben die drei Jobcenter bis Ende März 2023 ingesamt 886 Menschen mit zum Teil erheblichen gesundheitlichen Problemen aller Art in die regionalen Projekte aufgenommen.

Nachdem der Projektstart unter den pandemiebedingten Einschränkungen litt, steht nun eine breite Palette an Gesundheitsangeboten zur Verfügung. Darunter sind Ernährungs- und Kochkurse, Kreativ-, Bewegungs- und Entspannungskurse. Auch Besuche in Fitnessstudios werden ermöglicht. Dabei ist die Teilnahme komplett freiwillig, betont Karl-Heinz Wilke, Projektverantwortlicher in Waldeck-Frankenberg.

„Wir erleben viele Projektteilnehmende, die sich in einem schleichenden Prozess immer mehr zurückgezogen haben“, berichtet Andrea Martin vom Jobcenter Marburg-Biedenkopf. Die Gesundheitslotsen des Projektes können diesen Menschen vermitteln, dass sie sich für ihre individuelle Geschichte interessieren und deren Stärken fördern. Daraus können die Menschen wieder Mut und Selbstwirksamkeit entwickeln.

Bislang haben 107 Teilnehmer wieder eine versicherungspflichtige Beschäftigung und 59 weitere eine Nebentätigkeit aufgenommen.

Die vorgegebene Projektzeit reiche aber bei weitem nicht aus, um die vielen kleinen Schritte gemeinsam zu gehen, zog Andreas Schnücker, Projektleiter in Schwalm-Eder eine Zwischenbilanz. „Was wir brauchen, ist deutlich mehr Zeit.“