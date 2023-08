Tausende erleben stimmungsvolles Lichterfest im Bad Wildunger Kurpark

Von: Cornelia Höhne

Nahe dran am Original: Bei der Udo Lindenberg Doubleshow erklangen die großen Hits des Altrockers im Musikpavillon an der Wandelhalle. © Cornelia Höhne

Das Lichterfest lockte am Samstagabend (12. August) mehrere tausend Menschen in den Bad Wildunger Kurpark.

Bad Wildungen – Schon zeitig vor dem offiziellen Start strömten Besucher aus allen Richtungen auf die Flaniermeile zwischen Maritim-Hotel und Wandelhalle.

Nach ergiebigen Regenfällen am Vormittag war dem Staatsbad als Veranstalter das Wetterglück zu der beliebten Open-Air-Veranstaltung hold. Pünktlich zum Auftakt des Lichterfestes strahlte die Sonne. Rasch füllten sich Stühle und Tische vor Imbiss- und Getränkeständen. Mädchen und Jungen stürmten das Kindererlebnisdorf und erste Tanzpaare eroberten den Tanzgarten im Kurpark. Ein kurzer Schauer tat der Stimmung keinen Abbruch.

Feuer für die Kerzenbecher: Sandra Rose (links) von der Stadtgärtnerei freut sich über viele junge Helfer. © Cornelia Höhne

Stimmungsvoll wurde es mit Einbruch der Dunkelheit in Europas größtem Kurpark. Lichtermotive aus über 15 000 Kerzen erstrahlten unter großen Kurparkbäumen. „Wir haben vier Tage an den Lichtmotiven gearbeitet“, verriet Sandra Rose von der Stadtgärtnerei. Sieben Stationen mit Palme, Blumen, Schmetterling, Waldecker Stern und anderen Motiven waren vorbereitet. Zahlreiche Kinder hatten beim Anzünden der Kerzenbecher fleißig mitgeholfen.

Hits von Udo Lindenberg und Peter Maffay bei Doubleshows am Musikpavillon

Riesige 3D-Leuchtelemte waren Blickfang. Für ein Foto vor einem leuchtenden Herz standen viele Paare in einer langen Warteschlange an. Live-Musik auf drei Bühnen bot Unterhaltung für fast jeden Geschmack. Vor allem der Deutschrock mit Hits von Udo Lindenberg und Peter Maffay lockte eine große Fangemeinde zu den Doubleshows an den Musikpavillon.

Mächtig Dampf produzierte unterdessen auf der Festmeile der „Walkact“ Güstav mit seinem seltsamen Gefährt. Fantastische Szenen in der Dunkelheit zauberte eine Tanz- und Lichtkünstlerin in einer transparenten Kugel.

Ein Musikfeuerwerk in den Goldenen Gärten unter dem Titel „Die schönste Filmmusik“ war krönendes Finale. Danach war das Programm des Lichterfestes aber noch lange nicht zu Ende: Bei bester Partystimmung wurde bis in die laue Sommernacht hinein bei bester Laune weiter gefeiert. (Cornelia Höhne)

