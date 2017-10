Mann attackierte Mieterin in Bad Wildungen mit Hammer

Bad Wildungen. Geschrei, Blutspritzer auf dem Boden und zerborstene Türen führten zu einem Rettungseinsatz in Bad Wildungen. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf.

Nach Angaben einer Zeugin kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeindestraße am Samstagabend gegen 19.45 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zuerst verschaffte sich ein 25-jähriger Mann mit Gewalt Zutritt zur Wohnung eines 28-jährigen Bekannten durch die gläserne Wohnungstür, die den Schlägen einer Axt oder eines Hammers rasch nachgegeben hatte. Völlig überrascht flüchtete der Bewohner in ein Zimmer, schloss es von innen ab.

Der gewalttätige Mann drang in das Zimmer ein und stürzte sich auf den Mieter. Aufgeschreckt durch Lärm und Hilferufe, wollte eine Nachbarin dem in Not geratenen Hausbewohner helfen, wurde aber selbst Opfer des Gewalttäters. Mit mehreren Schlägen eines Hammers wurde die Frau am Kopf und Oberkörper getroffen, sodass die 48-Jährige mit schweren Verletzungen in die Wildunger Stadtklinik transportiert werden musste. Der zuerst angegriffene Wohnungsinhaber erlitt leichtere Verletzungen, er wurde ambulant behandelt.

Eine weitere, 23-jährige Mitbewohnerin, alarmierte die Polizei, die rasch zur Stelle war. Nach Angaben der Zeugin soll es bei dem Streit um 50 Euro gegangen sein, die der verletzte Mieter dem Eindringling geschuldet haben soll.

Der Täter war nach der Tat geflüchtet. Er konnte jedoch in der Nacht zu Sonntag in seiner Wohnung durch die Polizei festgenommen und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel gestern dem Haftrichter vorgeführt. Zum Tatmotiv können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Rubriklistenbild: © dpa