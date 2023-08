Mann bei Messerstecherei in Bad Wildungen getötet, weiterer schwer verletzt

Von: Lutz Benseler

Teilen

Nach einer Auseinandersetzung auf einem Tankstellengelände am Donnerstag (03.08.2023) in Bad Wildungen ist ein Mann an den Stichverletzungen gestorben. © Matthias Schuldt

Nach einer Auseinandersetzung auf einem Tankstellengelände am Donnerstag (03.08.2023) in Bad Wildungen ist ein Mann an den Stichverletzungen gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und sucht Zeugen.

Bad Wildungen - Gegen 22.40 Uhr ging am Donnerstag bei der Polizei die Meldung ein, dass es auf dem Tankstellengelände in der Giflitzer Straße in Bad Wildungen zu einem Streit mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung gekommen sei, bei der mehrere Personen Stichverletzungen erlitten hätten.

Von der nahe gelegenen Polizeistation Bad Wildungen fuhren sofort mehrere Streifenwagen zum Tatort und trafen nur wenige Minuten nach der Alarmierung ein. Gleichzeitig wurden mehrere Rettungswagen und eine Notärztin alarmiert. Am Tatort trafen die Polizeibeamten auf eine Ansammlung zahlreicher Personen, darunter drei verletzte Männer. Zwei Männer mit Stichverletzungen werden von den Polizisten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt. Bei dem dritten Verletzten handelt es sich um den 38-jährigen Tatverdächtigen, der nach ärztlicher Versorgung festgenommen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es auf dem Tankstellengelände zu einem Streit zwischen mehreren Männern, deren genaue Anzahl noch nicht feststeht. Im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung soll der 38-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand auf die 27 und 28 Jahre alten Männer eingestochen haben. Das mutmaßliche Tatmittel konnte sichergestellt werden.

Während der 28-Jährige derzeit mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus behandelt wird, verstarb der 27-Jährige trotz intensiver notärztlicher Maßnahmen.

Die Polizeistation Bad Wildungen wurde durch Streifenwagen benachbarter Dienststellen verstärkt. Die Kriminalpolizei Korbach nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Der Erkennungsdienst führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Auch die Bad Wildunger Feuerwehr leistete Unterstützung, indem sie den Tatort ausleuchtete und Pavillons aufstellte.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Über seinen weiteren Verbleib wird im Laufe des Tages entschieden. Die Staatsanwaltschaft Kassel prüft, ob ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt wird. Die genauen Umstände, das Motiv und die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel.

Wer Hinweise zur Tat oder den Hintergründen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/9710 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die sich ab 22.00 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Giflitzer Straße in Bad Wildungen aufgehalten haben. Dabei soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann gehandelt haben, der mit einer dunklen Jacke und einer hellen Hose bekleidet war und einen hellbraunen Hund mit sich führte.