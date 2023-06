Rund 100 Einsatzkräfte löschen Brand in der Bad Wildunger Altstadt

Von: Philipp Daum, Matthias Schuldt

Bei einem Großbrand am frühen Sonntagabend in der Bad Wildunger Altstadt sind mehrere Gebäude beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. © Matthias Schuldt

Bei einem Großbrand am frühen Sonntagabend, 4. Juni, in der Bad Wildunger Altstadt sind mehrere Gebäude beschädigt worden, darunter das Haus mit der Nummer 26 in der Brunnenstraße (mit dem „Fischhaus“), das nicht mehr bewohn- und nutzbar ist.

--- aktualisiert um 21.40 Uhr ---

Verletzt wurde niemand, stellten die rund 100 herbeigeeilten Feuerwehrleute rasch fest. Gegen 18 Uhr war das Feuer auf einem Balkon in der Teichstraße ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf drei benachbarte Häuser über. Der Einsatz unter Leitung des Bad Wildunger Stadtbrandinspektors Alexander Paul dauerte einschließlich der Nachlöscharbeiten bis mindestens in die Nacht hinein an.