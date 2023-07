Sommerkonzert im Bad Wildunger Gymnasium begeistert Zuhörer

„It"s swing“: Die Klasse 5b singt beim Sommerkonzert im Stresemann-Gymnasium zur Begleitung von Gudrun Menzer am Klavier. © Sabine Degenhardt

In der Aula des Gustav-Stresemann-Gymnasiums in Bad Wildungen wurden bis zur letzten Minute noch noch Stühle geholt, so groß war das Interesse für das jährliche Sommerkonzert.

Bad Wildungen –Musiklehrer Arnold Nowakowski begrüßte die zahlreichen Gäste herzlich und stimmte auf das zweite Konzert „nach Corona“ ein.

Von „Hänschen klein“ bis „Mambo No. 5“

Die musikalische Kreativklasse 5a machte den Anfang, getrennt in die Streicher- und die Bläsergruppe mit Keyboards. Beide spielten das Volkslied „Hänschen klein“. „Dieses Lied spielen besonders die Geiger gern am Anfang“, erklärte Nowakowski.

Die Klasse 5 b bewies zunächst Taktgefühl mit den bunten Boomwhackers, Röhren, die unterschiedlich klingende Töne hervorrufen. Anschließend schnipsten sie mit den Fingern zu ihrem Lied „It‘s swing“. Die Musikklasse 7a hatte schon „fast Orchesterklang“ und bewies ihn gemeinsam mit dem Vororchester mit „Time to say goodbye“. Zu „Mambo No. 5“ des Vororchesters tanzten einige Schüler am Rand sogar mit.

Nach der Pause sorgten drei Solos für eine besondere Stimmung im Saal. Emil Jan Klimek begann mit einem grandiosen Gitarrensolo. Leonard Alvermann spielte virtuos Klavier und Regina Simanov präsentierte ein herausragendes „Concertino-a-Moll“ an der Violine. Sie wurde von Arnold Nowakowski am Klavier begleitet.

Brillantes Solo: Emil Jan Klimek an der Gitarre. © Sabine Degenhardt

„Das Beste, was ich hier gehört habe“

Eine Collage nach drei Werken von Johann Sebastian Bach spielten die Musiklehrer Patricia Patzer-Blum, Gudrun Menzer und Arnold Nowakowski gemeinsam mit den Abiturienten Nele Ritter und Matthias Fries. Das Stück ging unter die Haut. „Nach 25 Jahren Musik in diesem Saal, ist dies das Beste, was ich hier gehört habe“, sagte Harald Brauer beeindruckt.

Mitreißend: Die Bigband des Gustav-Stresemann-Gymnasiums und auch alle anderen Mitwirkenden bereiteten dem Publikum abwechslungsreichen Musikgenuss. © Sabine Degenhardt

Der „modern angestrichene Bach“ des deutsch-iranischen Komponisten Arash Safaian, auf Profi-Niveau gespielt, begeisterte das Publikum so sehr, dass die Musiker es direkt ein zweites Mal spielen mussten. Das Schulorchester hatte eine neue Variante der Kantate „Vergnügte Ruh, beliebe Seelenlust“ von Safaian im Repertoire. Die Bigband heizte dann zum Schluss mit „Hot 2 touch“ und der Sängerin Kathrin Ulrich noch einmal richtig ein. „Schön“, „Bravo“ und „Super“ waren nur einige Stimmen aus dem Publikum, das immer wieder anhaltend Applaus spendete.

Abschied in den „Unruhestand“

Einige Abiturienten erhielten Buchgutscheine als Auszeichnung für ihr großes Engagement als Musiker. Aus den Händen von Leonard Alvermann und Matthias Fries nahm Arnold Nowakowski ein Geschenk entgegen. Die beiden Schüler bedankten sich im Namen aller Mitschüler für seine wunderbare Arbeit als Musiklehrer am Gymnasium. Im Sommer geht Nowakowski in „Unruhestand“. „Oh Gott, was machst du damit?“, habe er sich oft zu Beginn einer 5. Klasse gefragt und plauderte ein wenig aus dem „Nähkästchen“. Aber es habe ihm immer Freude gemacht und es sei richtig. „Macht bitte weiter!“, rief er den Schülern zu.

In den Ruhestand : Leonard Alvermann und Matthias Fries überreichen ein Geschenk an Musiklehrer Arnold Nowakowski. © Sabine Degenhardt

Schulleiterin Iris Blum dankte allen Mitwirkenden mit den Worten: „Ihr habt das großartig gemacht“ für diesen unterhaltsamen Abend. (Sabine Degenhardt)