Neu ab September: „Wildunger Gespräche über Leben und Tod“

Von: Matthias Schuldt

Keine falsche Scheu vorm Tod und dem Reden darüber: Dafür werben (von links) Ralf Gutheil, Andrea Hose-Opfer und Hermann Hubing am Fuße der Stadtkirche, in der am 6. September die neue Veranstaltungsreihe „Wildunger Gespräche über Leben und Tod“ ihren Anfang nimmt. © Matthias Schuldt

„Wildunger Gespräche über Leben und Tod“: Dazu laden das „Deutsche Institut für Bestattungskultur“ (DIB) und die Evangelischen Kirchengemeinde ein.

Bad Wildungen – Vierteljährlich widmet diese sich allen erdenklichen Fragen um Sterben, Tod, Trauer, Liebe und Erinnern. „Manche Menschen gehen sehr offen mit der Endlichkeit des eigenen Lebens um. Andere möchten sich nicht damit beschäftigen, vielleicht aus dem Gefühl heraus, den Tod herbeizureden“, meint Pfarrerin Andrea Hose-Opfer. Die Initiative des DIB zu dem gemeinsamen Angebot stieß bei der Kirchengemeinde auf offene Ohren, „denn es gibt uns die Möglichkeit, dieses Thema mehr in der Bevölkerung zu platzieren“, ist die Seelsorgerin überzeugt.

Hermann Hubing, Leiter der Holzfachschule, zu deren vielen Institutionen das DIB zählt, hält die Wildunger Stadtkirche als Veranstaltungsort für ideal, auch wenn mehr und mehr Verstorbene und Trauernde in Deutschland weltlichere Formen der Bestattung wählen. Trauerredner erinnerten in ihrem Auftreten dann doch wieder an die Art, wie Pfarrerinnen und Pfarrer Verstorbene verabschiedeten, meint Andrea Hose-Opfer.

„Sterben und Tod sind nach wie vor ein Tabuthema, dabei werden alle anderen Anlässe im Leben wie verrückt gefeiert“, sagt Bürgermeister Ralf Gutheil. Hermann Hubing berichtet vom Fall eines strenggläubigen Katholiken, der genau das anders sah und für seine Beerdigung verfügte, dass am Grab „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ gesungen werde: „Der Mann betrachtete seinen Tod als Grund zur Freude, weil er zu Gott als seinem Vater heimkehren würde, doch die Stadt verbat das Singen des Liedes auf dem Friedhof“, schildert Hubing.

Die Hinterbliebenen klagten, doch das Gericht gab der Stadt Recht. In der Kirche, im Kreis der Trauergemeinde, wäre das Lied erlaubt gewesen, doch im öffentlichen Raum hätte es andere Friedhofsbesucher in ihren Gefühlen verletzen können, befand das Gericht.

Ohnehin sind mehr und mehr weltliche Lieblingslieder der Verstorbenen als Kirchenlieder zu hören. Pfarrerin Andrea Hose-Opfer kann damit gut leben – in gewissen Grenzen. „Highway to Hell“ würde sie ablehnen, „aber warum nicht Stairway to Heaven?“ Das deutsche, strenge Bestattungsrecht mit Vorschriften wie Sarg-/Urnen- und Friedhofszwang kollidiert dabei zunehmend mit dem Wunsch auf individuellere Arten und Weisen der Beerdigung.

Kosten und Aufwand für Bestattung wie Grabpflege spielen ebenso eine wachsende Rolle. Hubing weist fürs DIB eine stattliche Zahl aus: Es verwaltet treuhänderisch 100 Millionen Euro an Bestattungsvorsorge. In diese investieren Menschen, um die Familie nach dem Tod nicht finanziell zu belasten.

„Familienverbände sind nicht mehr so fest gefügt. Kinder und Enkel wohnen oft nicht mehr am selben Ort“, ergänzt Gutheil. Er berichtet, wie die Stadt vermehrt für mittellose Verstorbene die Beerdigung organisiert und bezahlt, die entweder keine Verwandten hätten oder deren Verwandte Zahlungen verweigerten. Die Stadt lasse diese Verstorbenen nicht in Bad Wildungen, sondern dort beerdigen, wo anonymes Bestatten billiger ist. Sie habe auch schon Prozesse gegen Hinterbliebene geführt.

Themen über Themen drängen sich also auf für „Wildunger Gespräche über Leben und Tod“. Am 6. September, 15.30 Uhr, ist die Premiere in der Stadtkirche. „Die Deutschen und der Tod – ein Tabu wird salonfähig“ lautet der Titel zum Auftakt am 6. September, 15.30 Uhr, Stadtkirche. Charlotte Wiedemann, Journalistin, Autorin und eine der wenigen ausgebildeten Sterbebegleiterinnen in Deutschland, trägt vor. „Als Hebamme des Todes bezeichnet sie sich“, erklärt Hermann Hubing. Sie stelle dar, wie sich die Einstellung der Deutschen zum Thema Tod, wie sich Bestattungsbräuche und -traditionen in den vergangenen Jahren gewandelt haben. Sie bezieht die Ergebnisse eines „Sterbereports“ ein. Für den Anschluss sind Teilnehmer und Gäste zu einem kleinen Imbiss eingeladen. (Matthias Schuldt)