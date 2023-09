Neues Wildunger Podcast-Format: „BühnenMenschen“ im Dialog

„BühnenMenschen“ ist der neue Audio-Video-Podcast überschrieben, den Marvin Fischer (links) und Pierre Schäfer gemeinsam aus und für Bad Wildungen ab November produzieren. Zweimal jeden Monat soll dann eine neue Ausgabe mit einem anderen Gast erscheinen. © Mike Martin

Ein neuer Audio- und Video-Podcast ist geboren, „Made in Bad Wildungen“ vom Comedian Pierre Schäfer und vom Internet-Radiomann Marvin Fischer.

Bad Wildungen – In dem ab November erscheinenden Format „BühnenMenschen“ redet Schäfer mit verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern über ihr Leben auf, hinter und abseits der Bühne. Zu jeder Folge begrüßt er einen anderen Gast. Wie begann ihre Karriere, wie bewältigten sie Erfolge und Misserfolge, wie gingen sie mit den Gefühlen um, die daraus erwuchsen? Wie gingen sie mit dem Stillstand während der bleiernen Corona-Lockdowns um und verarbeiteten die Zeiten der Pandemie mit ihrem Quasi-Berufsverbot? Fragen über Fragen, eine interessanter als die andere, bespricht Pierre Schäfer mit seinen Gästen, die aus allen Bereichen der darstellenden Kunst stammen.

Die Idee eines solchen Podcasts ging Pierre Schäfer seit Jahren im Kopf herum. „Ich hatte schon immer den Wunsch, eine Talk Show zu moderieren“, sagt der Wildunger, der gerne in die Rolle des Gastgebers schlüpft. Seine Fähigkeiten in dieser Position stellt er seit Jahren in der von ihm begründeten Kleinkunst-Reihe „Thalent-Bude“ unter Beweise.

Allein war die Idee eines Podcasts für ihn aber nicht umsetzbar, da ihm das technische Know-How fehlte. Dann traf er Marvin Fischer, der eine Veranstaltung der Thalent-Bude besuchte. Die zwei kamen ins Gespräch und der Comedian in der Verwirklichung seiner Idee den entscheidenden Schritt voran. Gemeinsam produzieren die beiden ab November den Podcast „BühnenMenschen“. „Jeder Podcast hat einen anderen Aufhänger“, erzählt Schäfer. Aufklärung und Bildungn sollen auf diese Weise mit hineinspielen ins Format.

Der Podcast soll mit jeweils zwei Folgen monatlich zu erleben sein. Im ersten halben Jahr etwa stehen starke Emotionen im Fokus, die auch zu Krankheiten führen können wie Depressionen oder Essstörung. Doch es geht auch um die Frage, wie sich für diejenigen, die es danach drängt, der Weg auf die Bühne überhaupt finden lässt. „Es gibt viele junge Menschen, die nicht wissen, womit sie anfangen sollen, um in das Bühnenbusiness einzusteigen“, meint Schäfer. Auch hier möchte er mit dem Podcast Hinweise geben.

Beiden Produzenten ist es sehr wichtig, nicht einfach einen weiteren Unterhaltungs-Podcast zu liefern. Sie möchten dem Publikum einen Mehrwert bieten. An die Idee eines solchen Podcasts glauben auch mehrere heimische Unternehmen, die als Sponsoren dabei sind. Außerdem setzt das findige Duo auf Crowdfunding als Finanzierungsstandbein, auf das Spendensammeln über das Internet, in diesem Fall unter der Adresse https://www.startnext.com/buehnenmenschen-der-podcast.

Das eingenommene Geld fließt in die Produktion, um den Podcast mit höchstmöglicher Professionalität erstellen zu können. Für Pierre Schäfer und Marvin Fischer stellt das Projekt eine Herzensangelegenheit dar, in das sie all ihre kreative Kraft stecken. Sie erhoffen sich davon auch, die kulturelle Position ihrer Heimatstadt zu untermauern, den Menschen zu bestimmten Themen ein wenig Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und sie einfach emotional mitzunehmen.

Die Macher

Pierre Schäfer (32) stammt aus Edertal und lebt in Bad Wildungen. Er machte sich 2016 mit Comedy und Stand-Up selbstständig. Fünf Jahre lang war er auf deutschen Bühnen unterwegs und im Hessischen Rundfunk und beim Nightwash des WDR zu sehen. Heute moderiert er mit großer Leidenschaft die Thalentbude im Theater am Bunker.



Marvin Fischer (17) aus Odershausen ist mit seinem Internetradio „Fischer und Co.Radio“ seit 2017 regelmäßig auf Sendung, samstags live. In Zusammenarbeit mit dem Team des Jugendhauses produziert er seit drei Jahren außerdem das Jugendhausradio fürs Netz.

Neue Ausgaben der Thalentbude

Auch die Termine weitere Ausgaben der Thaltentbude stehen nun bis ins nächste Jahr fest: 4. November, 2. Dezember, 13. Januar, 10. Februar, 9. März, 13. April und 11. Mai, im „Theater am Bunker/ThaBu“ hinterm Maritim. Das Ticket kostet 15 Euro. Für den 4. November und die zusätzliche Kinder-Thalentbude am 10. März für Kinder im Grundschulalter sind Karten ab sofort auf der Facebookseite der Thalentbude oder in der Wildunger Buchhandlung „Buchland“ erhältlich. (Mike Martin)