Pflegekräfte teilen Videos davon, wie sie Demenzkranke triggern

Von: Matthias Schuldt

Bloß gestellt und lächerlich gemacht: Demenzkranke sind im „Haus Victorquelle“ in Bad Wildungen gefilmt worden. Die Videos wurden später in Kreisen der Beschäftigten geteilt. © Patrick Pleul/dpa

Im „Haus Victorquelle“ haben drei Pflegekräfte offenbar eine spezielle Form psychischer Gewalt gegen mindestens zwei Demenzkranke ausgeübt.

Die Vorfälle in dem Evangelischen Altenzentrum am Wildunger Schützenplatz liegen drei Jahre zurück. Während ein Mitglied des Trios aus einem Versteck heraus die alten Menschen mit Zurufen bewusst und sichtlich in Unruhe versetzte, filmte ein anderes Mitglied die Szenen mit dem privaten Handy und teilte sie per WhatsApp in Kreisen der Beschäftigten; über die dreiköpfige Gruppe hinaus.

Die Handlungen drangen erst Anfang dieses Monats ans Tageslicht, weil Streit innerhalb der Drei aufgekommen war und eine Person aus dem Trio die Hausleitung über die damaligen Vorgänge informierte. Die „Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen“ als Trägerin der Wildunger Senioreneinrichtung schaltete die Polizei ein.

Polizei und Staatsanwaltschaft sind eingeschaltet

Diese habe ihre Ermittlungsergebnisse inzwischen an die Staatsanwaltschaft Kassel weitergeleitet, teilt Christiane Gahr mit, Pressereferentin der Trägergesellschaft. Die Geschäftsleitung der Gesundbrunnen-gGmbH mit Sitz in Hofgeismar und die Wildunger Einrichtungsleiterin Katrin Daffner informierten Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und beriefen eine Mitarbeiterversammlung ein. Schließlich setzte das Unternehmen unsere Zeitung in Kenntnis von den Vorfällen.

Die drei betreffenden Pflegekräfte seien sofort freigestellt worden, hätten mittlerweile einen Auflösungsvertrag unterschrieben und das „Haus Victorquelle“ verlassen. Das Trio bestand demnach aus einer voll examinierten Kraft, einer Pflegehilfskraft und einer angelernten Kraft. Das Alter der drei liege zwischen 30 und 40 Jahren. Sie stammen nach Auskunft von Pressesprecherin Christiane Gahr aus der Region und waren zu der Zeit, als sie die Handy-Filme drehten, bereits mehrere Jahre im „Haus Victorquelle“ beschäftigt. Die heutige Einrichtungsleiterin befand sich vor drei Jahren dagegen noch nicht im Amt.

Ex-Arbeitgeber: Pflegekräfte ließen kein Unrechtsbewusstsein erkennen

Die drei ließen laut dem Eindruck ihres nun Ex-Arbeitgebers kein Unrechtsbewusstsein erkennen in den Krisengesprächen, die aus dem Offenlegen der Verstöße resultierten. Sinngemäß hätten sie sich so geäußert, dass man die Demenzkranken „nur“ habe „veralbern“ wollen, erklärt Christiane Gahr. Die Gesundbrunnen gGmbH werde als eine Konsequenz aus dem Fall ihre vorbeugende Strategie gegen mögliches Fehlverhalten in Pflege und Betreuung erweitern und verfeinern.

Über Motive für das WhatsApp-öffentliche Bloßstellen und Lächerlich machen von Demenzkranken herrscht Rätselraten bei der gemeinnützigen Gesundbrunnen-Gesellschaft als Trägerin. Geprägt von Überraschung und Erschrecken: So beschreibt Pressereferentin Christiane Gahr die Stimmung, die sich unter anderem in der Mitarbeiterversammlung des Hauses gezeigt habe. Die meisten hätten von der Aktion der drei Kolleginnen und Kollegen nichts gewusst.

Nicht während des Corona-Lockdowns passiert

Vor drei Jahren gab es den ersten Corona-Lockdown. Spielte die Ausnahmesituation hinein? „Dafür gibt es keinerlei Hinweise“, antwortet die Pressesprecherin. Die zwei bislang bekannt gewordenen Filme fielen nicht in die Zeit des Lockdowns.

Ebenfalls ausschließen lasse sich nach bisherigem Kenntnisstand ein weiterer, möglicher Antrieb: Dass die beiden gefilmten Personen – eine Bewohnerin und ein Bewohner – durch eigenes, demenzbedingtes, unkontrolliertes Verhalten eine Gegenreaktion der Pflegekräfte ausgelöst haben könnten.

Prävention von psychischer und physischer Gewalt Thema in Aus- und Weiterbildung

Aggressionen bis zu Handgreiflichkeiten und sexualisierte Übergriffe durch Demenzkranke gehören zu den Herausforderungen, denen sich Pflegekräfte in Betreuung und Versorgung solcher Menschen stellen. „Gewalt in der Pflege vorzubeugen, war und ist wesentlicher Bestandteil der Ausbildung und der Fortbildung“, erklärt Birgit Vering, Leiterin dieses Bereiches bei der Gesundbrunnen.

Dabei drehe es sich zunächst um Prävention von psychischer wie physischer Gewalt, die von Pflegekräften ausgehe. Thema sei aber eben auch, wie eine Pflegekraft richtig und fachlich auf Aggressionen und Übergriffe von Pflegebedürftigen reagiere. „Fortbildungen im Rhythmus von zwei Jahren sind gesetzlich vorgeschrieben“, ergänzt Birgit Vering. Die Pflegeschule der Gesundbrunnen biete darüber hinaus ihren Einrichtungen und Beschäftigten auf Wunsch zusätzliche Schulungen an. Das „Haus Victorquelle“ habe erst kürzlich davon Gebrauch gemacht, bevor die Verstöße bekannt wurden.

Berufsspezifischer Umgang mit Handys und Internet ebenfalls Teil von Fortbildungen

Auch der Umgang mit Handys und den so genannten sozialen Netzwerken im Berufsumfeld seien Gegenstand von Aus- und Weiterbildung. „Bei der Foto-Dokumentation von Wunden ist der Einsatz privater Handys nicht erlaubt“, führt die Schulleiterin eines von vielen Beispielen an.

Umfangreiche Datenschutzvorgaben gelten, wenn Einrichtungen Veranstaltungen oder Eindrücke aus ihrem täglichen Leben selbst veröffentlichen, beispielsweise auf Facebook. Nichts gehe ohne Einverständniserklärung von Bewohnerinnen und Bewohnern oder gegebenenfalls ihrer Angehörigen oder Betreuungspersonen. Vor diesem komplexen Hintergrund zeigt sich Birgit Vering so überrascht wie konsterniert von den Verstößen in Bad Wildungen.

„Selbstbestimmung von Kranken, Alten und Sterbenden ist ethisches Kulturgut“

Professorin Dr. Renate Zwicker-Pelzer bringt es auf den Punkt: „So etwas geht gar nicht.“ Ein solcher Fall sei ihr in ihrer langjährigen Berufserfahrung noch nicht unterkommen. Bis zum Wechsel in den Ruhestand 2017 lehrte die Erziehungs- und Beratungswissenschaftlerin lange am Fachbereich Gesundheitswesen der Katholischen Hochschule NRW Aachen. Sie engagiert sich weiterhin etwa in der beruflichen Beratung von Pflegekräften und hat seinerzeit an der Universität Kassel promoviert. „Die Selbstbestimmung von Alten, Kranken und Sterbenden ist ein ethisches Kulturgut und Teil der Rahmenlehrpläne in der Pflegeausbildung“, bestätigt sie die Aussagen von Birgit Vering.

Die Wissenschaft beschreibt zwar die „Empathie-Erschöpfung“ als eine sich einschleichende Unfähigkeit zum Mitgefühl bei Pflegekräften, die schon eine ganze Weile im Beruf sind und die abstumpfen auf Grund hoher Belastung. Doch in der Altersgruppe um die 30 trete dieses Phänomen eigentlich noch nicht auf, ergänzt die emeritierte Professorin. Lästern über Patienten oder für Außenstehende rau klingende Sprüche über die Pflege; so etwas diene von jeher als Ventil für hohe seelische und körperliche Beanspruchung von Pflegerinnen und Pflegern, sagt die Expertin. Doch der unumstößliche Ehrenkodex der Fachkräfte verbanne diese Ventile hinter die geschlossenen Türen des Personalraumes während gemeinsamer Pausen. Im Umgang mit Bewohnern, Patienten oder Angehörigen sei all das tabu.

Sehr viele Fragen sind in diesem Fall zu klären

Im zuwider laufenden Handeln der drei Pflegekräfte könnte sich ein unzulässiges Vermischen von Privatem und Dienstlichem spiegeln, meint Renate Zwicker-Pelzer. Unter Bezug auf die Vorgänge im „Haus Viktorquelle“ stellt sich die Expertin die Frage: „Wie war es möglich, dass dies so lange niemandem auf der Leitungsebene auffiel?“

Dieses ist allerdings nur eine von vielen offenen Fragen, die sich zu den Ereignissen aufdrängen und/oder Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind. Weitere: Welches genaue Ausmaß hatten die Aktionen der drei Pflegekräfte? Waren es mehr als die zwei bekannten Filme? Wurden Videos möglicherweise über Mitarbeiterkreise hinaus Außenstehenden zugeleitet? Kommt es zu einem Prozess und falls ja, mit welchen Anklagevorwürfen? Das und noch mehr ist zu klären. (Matthias Schuldt)