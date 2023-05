Bad Wildungen: Platz für 74 Kinder in neuer DRK-Kita an der Königsquelle

Vor der neuen Kita: Von links Bürgermeister Ralf Gutheil, Kreisbeigeordneter Friedrich Schäfer, Edertals Bürgermeister Klaus Gier, Kita-Koordinatorin Stephanie Freiburger, DRK-Kreisvorsitzender Dr. Ulf Jonas, Hessens DRK-Präsident Norbert Södler, Christine Koch von Jürgen Werner von der Kreisgeschäftsführung, Justiziar Stefan Fuchs, Kita-Leiter Rosario Bittner, DRK-Ehrenpräsident Dr. Alois Schnaubelt, Kita-Koordinatorin Luisa Stiehl. © Peter Fritschi

Die neue DRK-Kindertagesstätte Königsquelle – seit Ende 2021 in Betrieb – wurde mit einem Fest offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Coronabedingt wurde die Eröffnungsfeier mit einiger Verspätung nachgeholt.

Bad Wildungen – Die Bau- und Einrichtungsarbeiten sind abgeschlossen, das Außengelände fertiggestellt und in der Kita herrscht reges Leben. „Die alte Rettungswache wurde komplett entkernt und es wurde ein weiteres Stockwerk aufgesetzt. Das gesamte Gebäude erhielt ein völlig neues Gesicht“, erklärte Bürgermeister Ralf Gutheil. Als Geschenk überreichte er einen Bobbycar.

Das Ziegelmauerwerk blieb weitgehend erhalten, große Glaselemente wurden eingefügt, weitere Bauelemente kamen hinzu. Die Innenräume wurden großzügig angelegt und laden zum Verweilen und Spielen ein. Im Obergeschoss befindet sich eine komplett eingerichtete Kinderwohnung mit Schlafbereich und einer Küchenzeile – alles aus massivem Holz.

Neue Kita für 3,5 Millionen Euro

Mitarbeiter, Krippenkinder und der Vorstand DRK-Kreisverbands Bad Wildungen feierten im Beisein weiterer Gäste den Einzug in die neuen Räume. Vertreter des DRK-Landesverbands Hessen, die Bürgermeister aus Bad Wildungen und Edertal, Mandatsträger und Mitarbeiter des Fachdienstes Jugend beim Landkreis Waldeck-Frankenberg gratulierten zum Einzug. Ansprachen hielten der Präsident DRK Kreisverbands Bad Wildungen, Dr. Ulf Jonas, und der Präsident DRK-Landesverband Hessen, Norbert Södler. Grußworte sprachen Kreisbeigeordneter Friedrich Schäfer, die Bürgermeister Ralf Gutheil und Klaus Gier sowie der Leiter der Kita Königsquelle, Rosario Bittner.

Für kleine und große Gäste: Das Eröffnungsfest war gut besucht. © Peter Fritschi

In den Reden wurde die außergewöhnliche Architektur hervorgehoben. Trotz Corona und Lieferengpässen bei Material war von einem zügigen Baufortschritt die Rede. Von der Idee bis zur Fertigstellung seien keine drei Jahre vergangen. An den Gesamtkosten der DRK-Kita in Höhe von 3,5 Millionen Euro waren Kommune, Kreis und Land beteiligt. 72 Kinder können nun betreut werden, 24 davon sind im Krabbelalter.

Spielbereich gut angenommen

Dem Fachkräftemangel gelte höchste Priorität. Hier sei auch Kompromissbereitschaft gefragt, hieß es. Der rückwärtige großzügig angelegte Spielbereich wird sehr gut angenommen. Beim Eröffnungsfest fand dort die Kinderanimation statt. Es gab Freizeitspass mit Sandbildern von und mit Ellen Polle. Der Jongleur Immo Bengen vom Spielmobil „Rote Rübe“ begeisterte mit Showeinlagen und animierte zum Mitmachen.

Jonglage: Immo Bengen in Aktion. © Peter Fritschi

Eine Wohnung für Kinder eingerichtet

Nach Angaben der stellvertretenden Kreisgeschäftsführerin Christine Koch arbeitet Kindergartenleiter Rosario Bittner mit einem 17-köpfigen Team in der neuen Kita, darunter zwei Mitarbeiterinnen in der Frischküche und 15 Erzieherinnen sowie Auszubildende und FSJlerinnen.



„Die Kita kann insgesamt 74 Kinder aufnehmen. Zwei Krippengruppen im Erdgeschoß mit jeweils zwölf Kindern im Alter von zehn Monaten bis drei Jahren, zwei altersübergreifende Gruppen im ersten Obergeschoss mit jeweils maximal 25 Kindern im Alter von 22 Monaten bis zum Schuleintritt.“ Bis 2019 war die DRK-Rettungswache dort untergebracht.

Das eingeschossige Gebäude aus den 1990-er Jahren wurde entkernt und zu einer modernen Kita umgestaltet. „Es wurde gedämmt, zum Teil mit Ziegelsteinen, mit Wärmepumpentechnik, Fußbodenheizung und einer großen Solaranlage mit Speicher ausgestattet, so dass wir auch im Winter ohne Gas oder Öl auskommen.“ Im November 2021 hat die Kita den Betrieb im neuen Gebäude aufgenommen. Das kindgerechtes Wohnen biete neue Möglichkeiten. Koch: „Das dort verwirklichte offene Konzept funktioniert richtig gut.“ (Von Peter Fritschi)